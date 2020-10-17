Карантин в Україні, швидше за все, буде продовжений після Нового року
Циркуляція вірусу COVID-19 в Україні триватиме і в 2021 році, в зв'язку з чим ймовірне продовження карантину.
Так, в інтерв'ю "Радіо Свобода" головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив введення протиепідеміологічних заходів у країні після Нового року.
"Ми говоримо про продовження карантину до кінця року. Але ми ніколи не озвучуємо, що це кінець. Оскільки циркуляція вірусу буде тривати і після Нового року. Це вже майже 100% прогнози", – сказав він.
За словами головного санлікаря, поки не з'явиться якісна, безпечна й ефективна вакцина, "з коронавірусом доведеться жити".
"Просто будемо дивитися, як він себе поведе. Поведе так, як інші грипоподібні захворювання – зараз буде перший пік, потім трохи спад і в лютому-березні наступний пік, – чи він буде циркулювати так, як якісь інші, характерні для коронавірусної хвороби", – зазначив Ляшко.
Нагадаємо, через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях збільшила кількість населених пунктів у "червоній" зоні. Зі списком регіонів можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко назвав ймовірність повного локдауну через пандемію в Україні виключно запасним варіантом.