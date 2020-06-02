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2 червня • оновлено в 14:08
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Карантин в Україні можуть продовжити після 22 червня: Ляшко озвучив критерії

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Карантин в Україні через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 однозначно продовжать до 22 червня.

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Далі ж усе залежатиме від ситуації щодо захворюваності після наступних етапів його послаблення, але не тільки це. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз він (карантин. – Ред.) триватиме до 22 червня, це 100%. Після цього дивитимемося, як пом'якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію", – запевнив він.

Існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать після 22 червня – Ляшко

Існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать після 22 червня – Ляшко

За словами заступника глави МОЗ, якщо ця загальна картина коронавірусу в країні зберігатиметься на такому ж рівні, уряд знову перегляне критерії щодо послаблення обмежень.

Так, карантин буде адаптивний, але його адаптивність, можливо, існуватиме не на обласному рівні, а в межах конкретного населеного пункту.

"Усе залежатиме від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес", – пояснив Ляшко те, як ухвалюватимуться подальші рішення щодо зняття тих чи інших заборон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні доцільно послаблювати карантин, попри постійне зростання захворюваності на коронавірус.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я карантин
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