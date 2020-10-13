Карантин в Україні можуть продовжити до кінця року, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України запропонує продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2020 року через зростання випадків захворювання коронавірусом.

Ініціативу розглянуть на засіданні Кабінету міністрів 13 жовтня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Громадське радіо".

Він зазначив, що епідемічна ситуація в країні неспокійна, спостерігається зростання кількості госпіталізацій, і це спонукає переглядати карантинні заходи.

За словами Ляшка, вищим навчальним закладам буде запропоновано перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків. Також буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 годин.

"Що ми можемо вважати вже майже вирішеним: тільки що була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти, 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будуть далі дивитися, що робити зі шкільною освітою", – сказав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування по регіонах. Київ перейшов в "помаранчеву" зону. У "червоній" зоні опинилися Канів і Суми.