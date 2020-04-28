Карантин в Україні можуть послабити раніше ніж 11 травня: Ляшко назвав головну умову
Карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо буде спостерігатися різке зниження кількості інфікованих коронавірусом.
Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, презентований план виходу із карантину можна наближувати або розтягувати в часі залежно від динаміки зараження.
"Ми плануємо з 11 травня відкрити перший етап, а далі все залежатиме від рівня захворюваності. Якщо буде стрімке зниження кількості випадків, можливо, розпочнемо з об’єднання декількох етапів у один. Або ж зможемо розпочати щось і раніше ніж 11 травня. Ми показали всім план виходу із карантину, його можна наближувати або розтягувати у часі. Будемо відслідковувати динаміку. Якщо після відкриття ринків за тиждень матимемо стрімке зростання хворих, можемо задуматися: а чи варте регулювання цінової політики харчових продуктів зростання випадків коронавірусної хвороби?" – підкреслив Ляшко.
Нагадаємо, раніше головний санлікар заявляв, що карантин в Україні можуть завершити завчасно, однак мови про його пом'якшення до 11 травня не було.
Повну версію інтерв’ю Віктором Ляшком читайте на OBOZREVATEL найближчими днями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацію джерел видання, в Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня поновлять роботу магазини. Причому продуктовим ринкам дозволять працювати вже цього тижня.