Карантин в Україні можуть послабити раніше ніж 11 травня: Ляшко назвав головну умову

Карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо буде спостерігатися різке зниження кількості інфікованих коронавірусом.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, презентований план виходу із карантину можна наближувати або розтягувати в часі залежно від динаміки зараження.

Карантин в Україні

"Ми плануємо з 11 травня відкрити перший етап, а далі все залежатиме від рівня захворюваності. Якщо буде стрімке зниження кількості випадків, можливо, розпочнемо з об’єднання декількох етапів у один. Або ж зможемо розпочати щось і раніше ніж 11 травня. Ми показали всім план виходу із карантину, його можна наближувати або розтягувати у часі. Будемо відслідковувати динаміку. Якщо після відкриття ринків за тиждень матимемо стрімке зростання хворих, можемо задуматися: а чи варте регулювання цінової політики харчових продуктів зростання випадків коронавірусної хвороби?" – підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше головний санлікар заявляв, що карантин в Україні можуть завершити завчасно, однак мови про його пом'якшення до 11 травня не було.

План виходу з карантину в Україні

Повну версію інтерв’ю Віктором Ляшком читайте на OBOZREVATEL найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацію джерел видання, в Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня поновлять роботу магазини. Причому продуктовим ринкам дозволять працювати вже цього тижня.