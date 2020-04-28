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28 квітня • оновлено в 17:31
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Карантин в Україні можуть послабити раніше ніж 11 травня: Ляшко назвав головну умову

16.2т
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Карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо буде спостерігатися різке зниження кількості інфікованих коронавірусом.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, презентований план виходу із карантину можна наближувати або розтягувати в часі залежно від динаміки зараження.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Ми плануємо з 11 травня відкрити перший етап, а далі все залежатиме від рівня захворюваності. Якщо буде стрімке зниження кількості випадків, можливо, розпочнемо з об’єднання декількох етапів у один. Або ж зможемо розпочати щось і раніше ніж 11 травня. Ми показали всім план виходу із карантину, його можна наближувати або розтягувати у часі. Будемо відслідковувати динаміку. Якщо після відкриття ринків за тиждень матимемо стрімке зростання хворих, можемо задуматися: а чи варте регулювання цінової політики харчових продуктів зростання випадків коронавірусної хвороби?" – підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше головний санлікар заявляв, що карантин в Україні можуть завершити завчасно, однак мови про його пом'якшення до 11 травня не було.

План виходу з карантину в Україні

План виходу з карантину в Україні

Повну версію інтерв’ю Віктором Ляшком читайте на OBOZREVATEL найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацію джерел видання, в Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня поновлять роботу магазини. Причому продуктовим ринкам дозволять працювати вже цього тижня.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
вірус
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