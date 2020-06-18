Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ озвучили поганий і хороший сценарії

У разі поганого сценарію розвитку епідемії коронавірусу в Україні, вже від 22 червня карантин можуть жорстко посилити у регіонах із найгіршою епідеміологічною ситуацією.

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Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Водночас він запевнив, що мова не йтиме про новий локдаун всієї країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Графік показує, за якого сценарію і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений від 22 червня. Динаміка зростання може це показати", – попередив Ляшко.

Стільки життів дозволяють врятувати обмежувальні заходи

Втім головний санітарний лікар не виключив і реалізації оптимістичного сценарію, згідно з яким Україна зможе обійтися влітку й без суворого карантину.

"Ми можемо три-чотири місяці прожити без карантину. Головне, дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, то можемо запускати вже певні області в карантин, зокрема жорсткий карантин", – наголосив урядовець.

Позитивний сценарій виходу із карантину

Для наочної демонстрації ефективності обмежувальних заходів в Україні Ляшко навів прогнозовану статистику смертності від COVID-19 у разі, якби ніяки безпекові заходи не були вжиті.

"Якщо б ми у березні не впровадили карантин, то до кінця цього року за найбільш неоптимістичним сценарієм ми мали би 145 000 померлих людей на території України. Тому введення карантину у нас було оправданим", – переконаний він.

Якщо ж Україна продовжить дотримуватися правил адаптивного карантину, то за словами головного санітарного лікаря, можна буде говорити про чотири варіанти розвитку подій.

Такою могла бути смертність без карантину

"Ми можемо йти, коли сезонність відсутня і ми впроваджуємо карантинні заходи неповністю. Можемо вийти на 7 000 померлих. Якщо сезонність буде стовідсотково 0%, тобто влітку не будуть реєструватися випадки, в нас повинно бути не більше 1000 померлих. На жаль, у нас вже зараз 966 випадків смертей людей, в яких зареєстрували коронавірусну хворобу. Ми досягли цього показника, тому не можемо сказати, що в нас коронавірус має сезонність нульову", – пояснив Ляшко.

"Ми можемо розраховувати тільки на помірну або між помірною і нульовою сезонністю. Зараз ми рухаємося жовтим сценарієм, помірна сезонність. Ми виходимо на 4 000 померлих до кінця року", – додав він.

Однак Ляшко уточнив, що цей показник може коливатися і знижуватися, якщо усі дотримуватимуться рекомендацій МОЗ. В такому разі в країни буде шанс перетнути жовто-зелену лінію і з помірною сезонністю перейти до наступного етапу епідемії коронавірусної хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ляшко пояснив, що різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні меншою мірою пов'язаний зі збільшенням кількості тестувань. Адже ключовим чинником зростання випадків інфікування стало послаблення карантину.