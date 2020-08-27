Карантин в Україні можуть посилити, не можна забувати про "чорний" сценарій COVID-19, – Ляшко

Ймовірність повернення до жорсткого карантину, який був навесні, існує.

Про це розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у інтерв'ю виданню "Апостроф", відповідаючи на запитання журналістів.

"Не буду лукавити – існує (Можливість повернення до жорсткого карантину. – Ред.). Але питання в тому, що система охорони здоров’я наприкінці серпня – це вже не система охорони здоров’я у березні", – пояснив він.

За словами чиновника, справа в тому, що наразі є чітке розуміння ситуації загалом. Він також зробив припущення, чи зможе витримати система, коли восени до лікарень почнуть надходити ще й хворі на грип та ГРВІ.

"Будь-яких ліжок може не вистачити, якщо ніхто не буде дотримуватись обмежень. І це показала практика європейських систем охорони здоров’я, які значно краще забезпечені матеріально, технічно, аніж наша система", – сказав Ляшко.

Він відзначив, що наразі в Україні є 25 тисяч ліжок в лікарнях, які вже визначені для прийому хворих з коронавірусом, є і заклади "другої хвилі", які перебувають у резерві.

"Їх поступово включають в тих регіонах, де перевищується відсоток наповненості ліжок. Потенційно там готово ще 10 тисяч ліжок", – пояснив головний санітарний лікар.

Також він сказав, що міністр охорони здоров’я написав листа в ОДА, щоб було підготовлено та перепрофільовано 30% всього ліжкового фонду на жовтень, аби надати медичну допомогу як хворим з коронавірусом, так і хворим на грип та інші грипоподібні захворювання.

Водночас, за його словами, для Україні серед сценаріїв, які передбачають різну кількість летальних випадків до кінеця року, найгіршим є "чорний".

"Найгірший – "чорний" сценарій. Це 7 тисяч померлих. Якщо б ми не впроваджували карантинних заходів, то по "чорному" було б 145 тисяч померлих, а по "жовтому" 125 тисяч померлих", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 серпня в Україні офіційно підтверджено 112 059 випадків коронавірусної інфекції. З них 1974 – виявлено за минулу добу.