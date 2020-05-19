Карантин в Україні можуть не послабити: що завадить

Карантин в Україні буде й надалі послаблюватися лише у разі стабільності трьох основних критеріїв у тих регіонах, де матимуть намір відмовлятися від певних обмежувальних заходів.

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Про це під час брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, мова йде про захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок в лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%), кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин "Українська правда"

"Не відбудеться пом'якшення, якщо не буде в нас дотримано ті показники, які ми запроваджуємо. Це євпропейська практика, вона існує в багатьох країнах світу. Це практика стримування розповсюдження коронавірусної хвороби. Порадившись з нашими експертами, вірусологами, епідеміологами, саме таку практику ми будемо запроваджувати на території України. Це правильно", – переконаний урядовець.

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