Карантин в Україні можуть не послабити: що завадить

Карантин в Україні буде й надалі послаблюватися лише у разі стабільності трьох основних критеріїв у тих регіонах, де матимуть намір відмовлятися від певних обмежувальних заходів.

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Про це під час брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, мова йде про захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок в лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%), кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин "Українська правда"

"Не відбудеться пом'якшення, якщо не буде в нас дотримано ті показники, які ми запроваджуємо. Це євпропейська практика, вона існує в багатьох країнах світу. Це практика стримування розповсюдження коронавірусної хвороби. Порадившись з нашими експертами, вірусологами, епідеміологами, саме таку практику ми будемо запроваджувати на території України. Це правильно", – переконаний урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що, починаючи з 22 травня, Кабмін України може дозволити роботу громадського транспорту, а з 25 травня – роботу дитсадків і метро.

Разом із тим, він уточнив, що 22 травня дію карантину буде продовжено, але країна перейде до його адаптивного формату.

Наступний, третій етап виходу країни з карантину, в разі сприятливої ситуації може стартувати вже з 1 червня.

Також у червні Україна може відновити авіасполучення, зокрема міжнародне. Однак, це залежатиме від рішення європейських країн.

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