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19 травня • оновлено в 10:13
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Карантин в Україні можуть не послабити: що завадить

3.2т
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Карантин в Україні буде й надалі послаблюватися лише у разі стабільності трьох основних критеріїв у тих регіонах, де матимуть намір відмовлятися від певних обмежувальних заходів.

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Про це під час брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, мова йде про захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок в лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%), кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин

Карантин

"Українська правда"

"Не відбудеться пом'якшення, якщо не буде в нас дотримано ті показники, які ми запроваджуємо. Це євпропейська практика, вона існує в багатьох країнах світу. Це практика стримування розповсюдження коронавірусної хвороби. Порадившись з нашими експертами, вірусологами, епідеміологами, саме таку практику ми будемо запроваджувати на території України. Це правильно", – переконаний урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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