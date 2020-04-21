Карантин в Україні можуть не пом'якшити: в Кабміні назвали винуватців

Карантин в Україні можуть не пом'якшити через великодні служби в Почаївській і Святогірській лаврах, що призвело до чергових спалахів коронавірусу в країні.

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Таке припущення озвучив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Його слова цитує hromadske.

"Я думаю, що це цілком можливо, треба дивитися на низку факторів. Якщо ви подивитеся на статистку Нацполіції, кількість вірян у церквах перевищувала прогнози. Вона була значно меншою, ніж у звичайний період, але водночас це були досить ризиковані цифри, особливо в Почаєві та Донецькій області, де дійсно такі прецеденти були", – зазначив він.

Міністр також згадав про ситуацію в Києво-Печерській лаврі, яку вже закрили на карантин. До того ж там продовжують фіксувати нові випадки зараження коронавірусом.

"На жаль, працівники спілкувалися з великою кількістю містян до того, як Лавра була закрита", – наголосив Немчінов.

За його словами, в такій ситуації складно оцінювати рішення уряду щодо продовження чи пом'якшення карантину.

"Буде проведено комплексний аналіз результатів, і після цього вже можна говорити про якийсь доконаний факт", – підсумував він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України має намір продовжити карантин, оскільки пік захворюваності на коронавірус у країні очікується тільки на початку травня.

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