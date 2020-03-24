В Україні, де поки невідома реальна кількість хворих коронавірусом COVID-19, рано робити прогнози про те, коли закінчиться карантин.

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Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів професор, лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв.

"Тому що у нас не було тестів, а тих, що привезли, зовсім недостатньо. Все залежить від того, коли до нас припинять привозити евакуйованих українців із інших країн. Ось коли їх всіх доставлять, із цього моменту має пройти два тижні. І ми зрозуміємо, скільки у нас насправді заражених", – пояснив він.

Карантин в Україні може закінчитися до кінця квітня

Лікар-інфекціоніст вважає, що після цього в Україні настане пік захворювання COVID-19. Поки ж, переконаний він, цей вірус в країні розвивається повільно.

Однак професор переконаний, що якщо європейські держави зможуть впоратися зі спалахом коронавірусу, то й Україна піде за їхнім прикладом.

"Тільки декілька померлих, це невелика цифра. І ще додатковий фактор – Європа. Якщо там пандемія піде на спад, то й у нас вона сильно розвиватися не буде. Тоді, думаю, карантин може закінчитися і в другій половині квітня", – підсумував Крамарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що в разі дотримання карантину в Україні, пандемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.

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