Відомий доктор Євген Комаровський вказав на необхідність прогулянок для дітей, незважаючи на оголошений в Україні карантин.

У Facebook Комаровський підкреслив, що "діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострень алергії, що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою".

При цьому він закликав дотримуватися заходів обережності, назвавши умови, за яких можна виходити на вулицю:

під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;

діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримуються дистанції;

ви маєте можливість залишити власну оселю, не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по шляху двері, поручні, кнопки і т.д.

ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, в кінці кінців, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма обмацаної і в більшості випадків практично не вентильованої кабіни ліфта;

ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж крамничка біля під'їзду.

Євген Комаровський Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, увечері 18 березня президент Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням, в якому розповів про ситуацію з карантином і коронавірусом в Україні, озвучивши важливі поради про те, як уберегти себе від інфекції.

За даними Міністерства охорони здоров'я, до кінця 18 березня в Україні виявлено 16 випадків захворювання COVID-19, двоє з них – летальні. При цьому серед хворих також числиться троє дітей з Чернівецької області.

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