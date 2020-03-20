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20 березня • оновлено в 18:35
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Карантин в Україні: гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ефективність заходів і наслідки для українців

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У п'ятницю, 20 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять карантин в Україні через епідемію коронавірусу, а також, які наслідки для українців він може спричинити за собою.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія з міністрами і мерами низки українських міст у пошуках відповідей на актуальні питання поширення вірусу в країні і фінансове навантаження, яке лягає на плечі українців у результаті тривалого карантину.

Гості ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять карантинні заходи в Україні

Зокрема, гості ефіру обговорять питання:

  • Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців?

  • Як чиновники планують зменшити фінансове навантаження на громадян під час спалаху коронавірусу?

  • Як карантинні заходи впливають на підприємців?

  • Чи ефективні дії уряду щодо підтримки українського бізнесу під час пандемії?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Ігор Уманський, міністр фінансів України;

  • Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;

  • Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;

  • Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України;

  • Віталій Кличко, мер Києва;

  • Андрій Садовий, міський голова Львова;

  • Геннадій Труханов, мер Одеси;

  • Борис Філатов, мер Дніпра;

  • Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019)

  • Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;

  • Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

  • Дмитро Феліксов, Співвласник компанії Concert.ua;

  • Дмитро Федотенков, Власник мережі ресторанів "Tarantino family";

  • Сергій Кравець, Генеральний директор компанії Tickets.UA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня у всіх регіонах України ввели карантин, який, за повідомленнями влади, триватиме попередньо до 3 квітня. На цей період у країні вжили низку обмежувальних заходів.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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