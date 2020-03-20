Карантин в Україні: гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ефективність заходів і наслідки для українців

У п'ятницю, 20 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять карантин в Україні через епідемію коронавірусу, а також, які наслідки для українців він може спричинити за собою.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія з міністрами і мерами низки українських міст у пошуках відповідей на актуальні питання поширення вірусу в країні і фінансове навантаження, яке лягає на плечі українців у результаті тривалого карантину.

Зокрема, гості ефіру обговорять питання:

Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців?

Як чиновники планують зменшити фінансове навантаження на громадян під час спалаху коронавірусу?

Як карантинні заходи впливають на підприємців?

Чи ефективні дії уряду щодо підтримки українського бізнесу під час пандемії?

Участь в обговоренні візьмуть:

Ігор Уманський, міністр фінансів України;

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;

Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;

Катерина Рожкова, заступниця голови Національного банку України;

Віталій Кличко, мер Києва;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Геннадій Труханов, мер Одеси;

Борис Філатов, мер Дніпра;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019)

Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;

Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Дмитро Феліксов, Співвласник компанії Concert.ua;

Дмитро Федотенков, Власник мережі ресторанів "Tarantino family";

Сергій Кравець, Генеральний директор компанії Tickets.UA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня у всіх регіонах України ввели карантин, який, за повідомленнями влади, триватиме попередньо до 3 квітня. На цей період у країні вжили низку обмежувальних заходів.

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