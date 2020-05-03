Карантин в Україні до останнього вилікуваного неможливий – Ляшко

Карантин в Україні не може тривати до останнього вилікуваного від коронавірусу COVID-19.

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Як заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, поки не буде вакцини і специфічного лікування, карантин "можна тримати вічно".

Віктор Ляшко

"Тому наше основне завдання – знайти баланс між протиепідемічними заходами і забезпеченням здоров'я громадян України та економічними питаннями. Ось коли ми знайдемо цю золоту серединку, ми запустимо і нашу систему охорони здоров'я, і бізнес, і економіку, для того, щоб країна могла жити далі. Але, як зазвичай, за певних умов", – зазначив він.

При цьому Ляшко додав, що масковий режим введений не назавжди, але "маски з нами будуть довго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України готує пом'якшення умов карантину. До роботи можуть повернутися кафе, перукарні та салони краси.

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