Карантин в Україні: Шмигаль оголосив про закриття авіасполучення з Італією

У зв'язку з карантином в Україні через загрозу поширення нового коронавірусу COVID-2019 авіасполучення з Італією фактично припиниться.
Про це в середу, 11 березня, на брифінгу за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна". Уточнюється, що авіакомпанії наразі приступили до реалізації рішення.
Україна закриє авіасполучення з Італією
Колаж
"Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже приступили до його реалізації – це, фактично, скасування авіасполучення з Італією, поки що", – сказав Шмигаль.
Він підкреслив, що Україна буде стежити за розвитком ситуації з коронавірусом в інших країнах. У разі необхідності уряд буде приймати рішення рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення з цими країнами.
Денис Шмигаль
Liga
Як писав OBOZREVATEL:
11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин у всій країні через загрозу епідемії коронавірусу. Він буде діяти з 12 березня до 3 квітня.
Карантин не стосуватиметься Верховної Ради, а також органів місцевого самоврядування. Водночас нардепи скасували закордонні відрядження й передбачили ряд профілактичних заходів.
Через обмеження в країні будуть працювати всього 49 із 219 пунктів пропуску.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" зі свого боку скасувала низку рейсів до Італії, Ізраїлю, Туреччини і скоротила кількість вильотів до Великобританії.
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