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11 березня • оновлено в 18:44
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Карантин в Україні: Шмигаль оголосив про закриття авіасполучення з Італією

1.8т
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У зв'язку з карантином в Україні через загрозу поширення нового коронавірусу COVID-2019 авіасполучення з Італією фактично припиниться.

Про це в середу, 11 березня, на брифінгу за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна". Уточнюється, що авіакомпанії наразі приступили до реалізації рішення.

Україна закриє авіасполучення з Італією

Україна закриє авіасполучення з Італією

Колаж

"Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже приступили до його реалізації – це, фактично, скасування авіасполучення з Італією, поки що", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна буде стежити за розвитком ситуації з коронавірусом в інших країнах. У разі необхідності уряд буде приймати рішення рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення з цими країнами.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

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Автор
Дарина Дурова
Теми
авіаперельоти Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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