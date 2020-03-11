Карантин в Україні 2020: що можуть заборонити і як це буде

У разі, якщо в Україні карантин через поширення коронавірусу буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватиме місцева влада.

Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

Серед головних обмежень – тимчасове призупинення навчального процесу у школах, університетах тощо

Карантин

Найжорсткіший карантин у Європі ввела по всій території Італія. Там обмеження виглядають так:

Пересування по країні – тільки у разі необхідності (на роботу або в лікарню)

Театри, кіно, музеї не працюють, всі бари і ресторани повинні зачинятися о 18:00

Навчання у школах і вишах зупинене до 3 квітня

Будь-які церемонії, включаючи весілля і похорони, заборонені

Чемпіонат Італії з футболу також іде у вимушену відпустку

Яка ситуація з коронавірусом зараз в Україні

В Україні наразі зафіксовано один підтверджений випадок зараження коронавірусом COVID-19. Хворий чоловік перебуває у стабільному стані і продовжує лікування.

Також Центр громадського здоров'я отримав 40 підозр про інфікування. Зараз п'ять зразків іще перебувають на стадії дослідження.

Крім того, відомо, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підтримав рішення організації ввести обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу..

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 березня, розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.

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