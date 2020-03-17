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17 березня • оновлено в 16:55
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Максим Копачевський
Максим Копачевський
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Карантин в Украине: как живет столица Донбасса

7.5т
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Как областной центр подконтрольного Донбасса живет во время карантина. Я приехал в Краматорск, прошелся по трем супермаркетам и показал, что находится на полках. В целом, все продукты есть, паники в городе не встретил, но в супермаркетах больше всего берут гречневую крупу и туалетную бумагу. Покупают немного сахара и соль. В городе продолжает работу кинотетар и кафе. В парках гуляют люди, все без масок. Возможно потому, что их в аптеках просто нет.

Можете сравнить эту ситуацию с другими городами, где вы проживаете.

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Автор
Максим Копачевський Максим Копачевський
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Краматорськ
Тег
вірус
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Как и все.
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