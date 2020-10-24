У "червоних" зонах України дозволили відкрити кінотеатри: названо обмеження

У "червоних" зонах карантину в Україні дозволили роботу кінотеатрів, проте з обмеженнями, зокрема – щодо максимальної кількості відвідувачів (не більш ніж 50% заповненості залу).

Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті Мінкультури та інформаційної політики (МКІП).

Пресслужба відомства зазначила, що кінотеатрам не заборонено працювати під час карантину в багатьох країнах Європи.

"Відвідувачі тут можуть почувати себе безпечно – маски, кондиціювання, розсадження через крісло -50% залу", – сказано в повідомленні.

Крім того, МКІП вивчає й аналізує ситуацію щодо подальшої роботи установ культури в "червоних" зонах – найперше театрів і музеїв.

У міністерстві вважають, що їх відкриття "не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів або вистав, а й дозволить вижити культурним інституціям у період карантину".

Нагадаємо, в Україні оновили зони адаптивного карантину, де місто Київ, наприклад, залишилося "помаранчевим". Нове зонування буде діяти з 26 жовтня та протягом наступних двох тижнів

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 26 жовтня відновить рух потягів на більшості закритих через карантин станцій.