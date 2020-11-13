Степанов назвав локдаун "найкращим виходом": чому влада обмежилася карантином вихідного дня

Найкращим у плані боротьби з ростом захворюваності на COVID-19 було б введення нового локдауну, однак економіка України може цього не витримати.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 13 листопада заявив глава МОЗ Максим Степанов. Трансляція політичного ток-шоу доступна на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ведучий програми Савік Шустер Скриншот відео

Міністр наголосив, що карантин призначений для того, щоб розірвати ланцюжок передачі хвороби. Так медична система зможе витримати навантаження й уникнути того удару, який міг би відбутися в разі, якби обмежень не вводилося.

"Я як лікар, як міністр охорони здоров'я не хочу побачити апокаліпсис під назвою: "людей не беруть у лікарні бо там немає місць", – сказав Степанов.

Він наголосив, що погляду епідеміології кращий вихід – зробити жорсткий карантин. Так вчинили Франція, Німеччина, Австрія, Іспанія та деякі інші країни.

"Тому що це найкращий вихід", – знову вказав лікар. "Але в Україні зовсім інша економічна ситуація", – продовжив Степанов.

Він додав, що карантин вихідного дня застосовувався влітку (з 17 липня) в Ізраїлі, коли в країні спостерігався різкий стрибок статистики.

Максим Степанов на "Свободі слова Савіка Шустера" Скриншот відео

Глава Міністерства охорони здоров'я також пояснив, що дасть введення локдауну у вихідні дні.

"У нас буде істотне зменшення контактів між людьми. Як наслідок, ми очікуємо стабілізації ситуації, щоб у нас не було такого ураганного зростання, щоб ми зменшили цю динаміку, тому що на сьогодні це вже близько 12 000 [випадків COVID-19 за день].

По-друге, ми навіть сподіваємося, що трохи можемо зменшити кількість хворих за добу", – заявив він.

Трансляція програми:

Нагадаємо, в Україні на три тижні оголосили карантин вихідного дня. Про те, як він вплине на різні сфери економіки, читайте в матеріалі за посиланням.

Правила карантину вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічне опитування показало: більшість українців або самі перехворіли на COVID-19, або знають про випадки інфікування серед своїх знайомих. Кожен десятий сказав, що був знайомий із жертвами пандемії.