Степанов назвав локдаун "найкращим виходом": чому влада обмежилася карантином вихідного дня

Найкращим у плані боротьби з ростом захворюваності на COVID-19 було б введення нового локдауну, однак економіка України може цього не витримати.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 13 листопада заявив глава МОЗ Максим Степанов. Трансляція політичного ток-шоу доступна на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міністр наголосив, що карантин призначений для того, щоб розірвати ланцюжок передачі хвороби. Так медична система зможе витримати навантаження й уникнути того удару, який міг би відбутися в разі, якби обмежень не вводилося.

"Я як лікар, як міністр охорони здоров'я не хочу побачити апокаліпсис під назвою: "людей не беруть у лікарні бо там немає місць", – сказав Степанов.

Він наголосив, що погляду епідеміології кращий вихід – зробити жорсткий карантин. Так вчинили Франція, Німеччина, Австрія, Іспанія та деякі інші країни.

"Тому що це найкращий вихід", – знову вказав лікар. "Але в Україні зовсім інша економічна ситуація", – продовжив Степанов.

Він додав, що карантин вихідного дня застосовувався влітку (з 17 липня) в Ізраїлі, коли в країні спостерігався різкий стрибок статистики.

Глава Міністерства охорони здоров'я також пояснив, що дасть введення локдауну у вихідні дні.

"У нас буде істотне зменшення контактів між людьми. Як наслідок, ми очікуємо стабілізації ситуації, щоб у нас не було такого ураганного зростання, щоб ми зменшили цю динаміку, тому що на сьогодні це вже близько 12 000 [випадків COVID-19 за день].

По-друге, ми навіть сподіваємося, що трохи можемо зменшити кількість хворих за добу", – заявив він.

Трансляція програми:

Нагадаємо, в Україні на три тижні оголосили карантин вихідного дня. Про те, як він вплине на різні сфери економіки, читайте в матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічне опитування показало: більшість українців або самі перехворіли на COVID-19, або знають про випадки інфікування серед своїх знайомих. Кожен десятий сказав, що був знайомий із жертвами пандемії.