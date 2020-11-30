У Зеленського підтвердили вірогідність локдауну в Україні

Дар'я Дурова Суспільство 18:28, 30.11.2020 Оновлено: 18:31, 30.11.2020

Можливість локдауну в Україні через пандемію COVID-19 зберігається, однак точної дати введення жорсткого карантину немає.

Про це в понеділок, 30 листопада, на своїй сторінці в Instagram повідомила прессекретарка президента України Юлія Мендель. Вона написала, що в разі сильного зростання кількості хворих локдаун "потрібно буде ввести".

За словами Мендель, потребу жорстких обмежень розуміють не тільки чиновники, а й представники місцевої влади.

"Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи й економіки", – повідомила прессекретарка Володимира Зеленського.

Вона додала, що загроза локдауну залежить від кожного українця й того, як громадяни дотримуються заходів безпеки.

Instagram / Юлія Мендель
Повний пост Мендель в Instagram
Скриншот
Скриншот

За даними OBOZREVATEL, в Україні з вечора 24 грудня почне діяти повний локдаун. Попередньо, оголосити його планують аж до 15 січня, проте офіційно конкретні дати не повідомляються.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявив, що в Україні, найімовірніше, буде введено так званий інтелектуальний локдаун.

Глава СН, народний депутат Олександр Корнієнко сказав, що до п'ятниці, 4 грудня, питання про введення локдауну буде розв'язано.

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