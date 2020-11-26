Епідеміолог заявив, що Україні необхідний локдаун у 60 днів

Військовий епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що ефективним буде запровадження в Україні локдауну на 60 днів.

Таку думку експерт висловив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 26 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Кравченко в "Право на владу" Скриншот трансляції

Кравченко прокоментував позицію глави МВС Арсена Авакова щодо карантину. За словами епідеміолога, той правий лише частково, тому що країні потрібен більш тривалий локдаун.

Лікар пояснив, що терміни інкубаційного періоду COVID-19 становлять від 1 до 14 діб, рідко – до 21. Крім того, після прояву перших симптомів людина заразна ще мінімум 10 днів.

"Тобто, ми повинні до 21 дня приплюсувати ще 10 діб і все це перемножити на два... щоб розірвати ланцюжок передачі хвороби", – сказав він. У підсумку, на думку військового епідеміолога, жорсткий карантин потрібно вводити на два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менше трьох тижнів із механізмом компенсації для населення.