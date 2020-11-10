Лікар-інфекціоніст – про локдаун в Україні: нас може оминути, але вірус не вірить у дива

Карантин вихідного дня в Україні хоча і вплине на захворюваність, але не зможе радіально змінити ситуацію з COVID-19, на відміну від повторного локдауну.

Про це в ефірі "Апостроф Live" сказав лікар-інфекціоніст Вадим Арістов, заявивши про необхідність нового жорсткого карантину в країні. Трансляція програми велася в YouTube.

Нині Україна посідає друге місце у світі за кількістю госпіталізованих на 100 тисяч інфікованих, вказав медик. На першому місці – Чехія. Тому вибору – вводити локдаун чи ні – просто немає, вважає експерт.

"Безумовно, це [карантин вихідного дня] змінить ситуацію. Будь-яке обмеження ефективності поширення вірусу буде зменшувати цю криву. Проте найімовірніше, це не змінить усе настільки радикально, як потрібно. Нині треба розкласти по осі найбільш і найменш важливі для суспільства інститути. Важливими будуть, звичайно, громадський транспорт, банки, продуктові магазини, дитячі садки й молодша школа. Решта просто підвищує якість життя", – пояснив Арістов.

На його думку, носіння маски не повинно обмежуватися транспортом або приміщеннями. На вулиці, особливо у великих містах, відстань між громадянами досить невелика, що сприяє можливості заразитися, вважає він.

"Якщо ви йдете десь у лісі, у полі, то можна без маски. А якщо ви йдете по вулиці, то може бути ситуація, коли немає вітру, і ви можете вдихнути чиєсь повітря. Може бути ситуація, коли вітер принесе це до вас від когось, хто йде за 3-4 метри від вас", – сказав інфекціоніст.

Що стосується локдауну в Україні, то Арістов сказав, що "див не буває" і тому потрібно ухвалювати рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. Ба більше, він заявив, що влада повинна ухвалювати рішення про ослаблення карантину, ґрунтуючись на сотнях досліджень у регіоні, щоб дозволяти роботу підприємств без ризику для українців.

"Нас може пронести так, як колись Іран або Білорусь, коли вони говорили, що в них усе добре. А далі вже іноземці рахували їхніх загиблих за площами кладовищ, які збільшувалися з шаленою швидкістю. Вірус же не вірить у якісь дива, він або конкретно гальмує на якомусь бар'єрі, або летить та поглинає все більше і більше.

Має йтися не про те, чи вміємо ми носити маски, а про те, скільки в нас є епідеміологів або медичних розслідувачів у кожному регіоні. Якщо якась міська рада виносить безглузді рішення з дозволами на роботу закладів, вона повинна додавати кілька сотень таких розслідувачів у своєму місті", – сказав Арістов.

На запитання про те, чи буде в Україні повний локдаун, експерт відповів, що рішення нібито ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що це рішення ухвалить безпосередньо президент Зеленський, і це буде дуже несподівано", – вважає лікар-інфекціоніст.

Нагадаємо: Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, буде розв'язувати питання з карантином вихідного дня.

Що працюватиме під час карантину вихідного дня.

Як писав OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що в Україні варто ввести повний локдаун на два тижні, щоб зупинити поширення коронавірусу.