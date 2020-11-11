Треба локдаун на 5 тижнів, люди задихаються і вмирають, – Бродський

Українській владі потрібно визнати масштаб пандемії COVID-19, а також погану підготовку до неї, і ввести в країні повторний локдаун для зменшення захворюваності.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook у середу, 11 листопада, висловив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський. Він розкритикував заходи боротьби з коронавірусом у країні.

"Це дилетантизм і страх популістів, потрібно сказати людям правду: ми прос**ли 7 місяців, треба локдаун на 5 тижнів", – упевнений Бродський.

За його словами, влада на тлі ситуації з пандемією повинна піти у відставку.

"Люди задихаються і вмирають", – наголосив президент Федерації баскетболу України.

Повний текст повідомлення у Facebook. Скриншот

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення ввести в Україні карантин вихідного дня до кінця місяця (з 14 до 30 листопада). Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень із 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Про те, які програми підтримки бізнесу функціонуватимуть під час дії нової стратегії карантину в Україні, читайте за посиланням.