Треба локдаун на 5 тижнів, люди задихаються і вмирають, – Бродський
В Україні через важку ситуацію із захворюваністю потрібно ввести жорсткий карантин
Підготовку країни до пандемії провалено, вважає Михайло Бродський
Українській владі потрібно визнати масштаб пандемії COVID-19, а також погану підготовку до неї, і ввести в країні повторний локдаун для зменшення захворюваності.
Таку думку на своїй сторінці у Facebook у середу, 11 листопада, висловив голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський. Він розкритикував заходи боротьби з коронавірусом у країні.
"Це дилетантизм і страх популістів, потрібно сказати людям правду: ми прос**ли 7 місяців, треба локдаун на 5 тижнів", – упевнений Бродський.
За його словами, влада на тлі ситуації з пандемією повинна піти у відставку.
"Люди задихаються і вмирають", – наголосив президент Федерації баскетболу України.
Нагадаємо:
Раніше Михайло Бродський закликав главу країни Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, хворих на COVID-19, лікуватися тільки в державній лікарні.
Він також опублікував звернення до президента України.
Михайло Бродський і сам перехворів на коронавірус. Він жорстко розкритикував політиків за провал підготовки до другої хвилі COVID-19.
За словами Бродського, люди опиняються на межі життя та смерті, багатьох не вдається врятувати, а влада водночас тільки піариться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення ввести в Україні карантин вихідного дня до кінця місяця (з 14 до 30 листопада). Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень із 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Про те, які програми підтримки бізнесу функціонуватимуть під час дії нової стратегії карантину в Україні, читайте за посиланням.