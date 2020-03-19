Головна Новини
19 березня • оновлено в 08:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Карантин у Запоріжжі: в черги на маршрутки вишикувалися сотні людей. Фото

1.3т
Читати матеріал російською

У четвер, 19 березня, транспортний колапс, який накрив багато міст України після введення обмеження кількості людей у наземному транспорті в зв'язку з карантином, дістався і до Запоріжжя.

Підтверджуючі фото опублікувала на сторінці в Facebook місцева жителька Ольга Тараканова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вона зняла черги на маршрутку в 4-му Південному мікрорайоні міста на кінцевій зупинці транспорту. Перед маршруткою вишикувалися близько 200 осіб, при цьому майже всі вони були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції.

У Запоріжжі відзначилися порушенням карантину

У Запоріжжі відзначилися порушенням карантину

Fаcebook Ольги Тараканової

Заборона на масові скупчення людей булп порушений. Вимогу про 10 осіб у салоні, ймовірно, водіям також виконати не вдається.

У Запоріжжі в черзі на маршрутки вишикувалися сотні людей

У Запоріжжі в черзі на маршрутки вишикувалися сотні людей

Fаcebook Ольги Тараканової

У Запоріжжі в черзі на маршрутки вишикувалися сотні людей

У Запоріжжі в черзі на маршрутки вишикувалися сотні людей

Fаcebook Ольги Тараканової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше порушення помітили в Києві і Харкові. Люди набивалися в тролейбуси і маршрутки, ігноруючи заборону.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А потом удивляются, почему у них число зараженных увеличилось до 16 чел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги