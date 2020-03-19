У четвер, 19 березня, транспортний колапс, який накрив багато міст України після введення обмеження кількості людей у наземному транспорті в зв'язку з карантином, дістався і до Запоріжжя.

Підтверджуючі фото опублікувала на сторінці в Facebook місцева жителька Ольга Тараканова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вона зняла черги на маршрутку в 4-му Південному мікрорайоні міста на кінцевій зупинці транспорту. Перед маршруткою вишикувалися близько 200 осіб, при цьому майже всі вони були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції.

У Запоріжжі відзначилися порушенням карантину Fаcebook Ольги Тараканової

Заборона на масові скупчення людей булп порушений. Вимогу про 10 осіб у салоні, ймовірно, водіям також виконати не вдається.

У Запоріжжі в черзі на маршрутки вишикувалися сотні людей Fаcebook Ольги Тараканової

У Запоріжжі в черзі на маршрутки вишикувалися сотні людей Fаcebook Ольги Тараканової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше порушення помітили в Києві і Харкові. Люди набивалися в тролейбуси і маршрутки, ігноруючи заборону.

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