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12 березня • оновлено в 13:20
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/ Суспільство

Ірина Касьянова
Ірина Касьянова
журналіст Всі статті автора

Карантин у Києві через коронавірус: батьки панікують, кінотеатри закриваються, в магазинах ажіотаж

1.6т
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У Києві з 12 березня через коронавірус вводять карантин, який буде діяти принаймні до кінця березня. Заходи стосуватимуться насамперед дитячих установ і розважальної сфери, зокрема ТРЦ й кінотеатрів. Тим часом у соцмережах розганяють "зраду" мовляв, продукти зникають, гроші з банкоматів знімають, а метро закриють.

Детальніше про те, кого зачеплять обмеження та що відбувається в столиці, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що вирішили

Призупинити роботу:

  • садків, шкіл, вишів, ПТУ та інших навчальних закладів різної форми власності.

  • театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів.

  • ТРЦ, розважальних зон у шопінг-молах.

Де будуть обмеження

Де будуть обмеження

OBOZREVATEL

Обмежити проведення:

  • спортивних заходів,

  • масових заходів на території Києва (чисельністю понад 60 осіб), до участі в подіях допускати тільки тих, хто пройшов термометрію (вимірювання температури).

Забезпечити недопущення до роботи:

  • працівників підприємств і установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Правила діють з 00:00 години 12 березня до півночі 31 березня 2020 року.

Чим загрожує порушення правил "карантину":

  • адміністративною або кримінальною відповідальністю. Контролювати ситуацію буде поліція, управління з питань цивільного захисту КМДА, головне управління Держспоживслужби в Києві та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Школи та садочки

Навчальні заклади, зокрема школи та виші, зобов'язані забезпечити дистанційне навчання. У мерії вважають, що це не проблема, особливо для ВНЗ.

Садки закриті з 12 березня

Садки закриті з 12 березня

Школи та садочки першими відреагували на повідомлення про "карантин", майже миттєво повідомивши про це в батьківських чатах у соцмережах. "Завтра дітей не приводити", – писали викладачі.

Щоправда, батьки цьому не зраділи. "Це кінець. Карантин. Підтверджених випадків у Києві немає. Зазвичай на карантин закривали навчальні заклади, крім садків. Ті, хто відправляють дітей на карантин, не подумали, що школярі від неробства будуть сновигати по ТРЦ. Це по-перше. По-друге, як бути з дошкільнятами?" – написала в соцмережах одна з мам.

За її словами, дорослі повинні перебувати з ними.

Школярі отримали несподівані канікули

Школярі отримали несподівані канікули

kyivcity.gov.ua

"На всіх нянь не вистачить, а у багатьох на них елементарно немає грошей. А будуть табелювати тих працівників, якщо один із батьків змушений сидіти з дітьми? У нас або нічого не роблять, або як зроблять, то п...пець", – обурюється мама.

Інші батьки, з якими поговорив OBOZREVATEL, пояснили, що відвезуть дітей за місто.

"Напевно, доведеться оформити відпустку, правда, ми на неї не розраховували, і зайвих грошей немає. Хочеться ж і влітку відпочити. А з учителями зараз домовляємося про уроки по Skype", – сказала нам мама трьох дітей Наталя Г.

Порожні полиці й банкомати

Тим часом у соцмережах люди пишуть про те, що в магазинах скуповують продукти, а в банкоматах знімають гроші. Щоправда, як перевірив OBOZREVATEL, самі власники кажуть, що паніки не спостерігається та підстав для неї немає.

Полиці магазинів не спорожніють

Полиці магазинів не спорожніють

"Якби у нас змітали товар із полиць, ми були б раді. Тільки ажіотажу немає. І ми не бачимо проблеми. Розкупили з вечора – вранці виставимо нове. Ажіотаж був би, якби магазини закрилися. А так чого. Дефіциту і проблем з постачанням немає. Межі ж не закриті", – запевнили нас у керівництві однієї з великих мереж.

Як пояснили OBOZREVATEL, хвиля здійнялася після публікацій фотографій порожніх полиць у закордонних супермаркетах.

"Таких знімків з різних країн вже було опубліковано багато. Але для розуміння – це тривало від сили кілька годин. А потім нові постачі, і ніякого ажіотажу. Якщо що – також буде і у нас. І не тільки у нас. Така ж ситуація і в наших колег з інших великих магазинів. Проблем з постачанням ні в кого немає", – підкреслили в торговому закладі.

Хоча в соцмережах розміщують і відео з магазинів, де громадяни скуповують товари першої необхідності.

У банках також стверджують, що аномального попиту на готівкові кошти не зауважили ні в Києві, ні в усій країні.

У банках не зауважують аномального попиту на готівку

У банках не зауважують аномального попиту на готівку

kp.ua

"Ми не помітили сьогодні жодної активності по всій Україні. Можливо, ситуація зміниться найближчими днями. Але я сумніваюся. Більшість людей розраховується безготівково. Особливо, якщо мова про великі покупки. Навіть більш як половина наших пенсіонерів зараз розраховується банківською карткою. Думаю, у наших громадян трохи інші проблеми. А не коронавірус", – повідомив OBOZREVATEL прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Немає проблем і з валютою. Про це OBOZREVATEL сказав Ігор Львов, керівний директор банку "Кредит-Оптима".

"Ніякого ажіотажу навколо банкоматів немає. Немає проблем і з валютою, її вистачає в обмінниках. Курс валюти навіть трохи впав. Думаю, що ситуацію розгойдують спекулянти. Нацбанк викинув на ринок валюту – $250 млн. Треба буде – ще викине. Це ринок, це нормально", – пояснює нам Ігор Львов.

Кінотеатри та театри

В кінотеатрах і театрах, які ми обтелефонували, ніхто нічого не зрозумів і не збирається нічого поки скасовувати.

У "Жовтні" хвилюються, що буде з фестивалем

У "Жовтні" хвилюються, що буде з фестивалем

wikipedia

"У нас 21-22 березня запланований джазовий фестиваль. Його не скасували, квитки купують. Вистави теж тривають, і квитки продаються. Але ж Кличко нічого і не сказав про театри, наші колеги теж нічого не скасовують. Ну а як? Квитки ж продані", – щиро здивувалися питанню в Київському національному академічному театрі оперети, де відбуватиметься XIX Міжнародний джазовий фестиваль "Єдність".

У кінотеатрі ТРЦ "Гулівер" поки теж нічого не скасовують, але не змогли сказати, чи варто приходити на сеанс у вихідні. "Афіша буде змінюватися в четвер. Поки інформації про те, щоб зняти з показу фільми, у нас немає. Ми поки не закриваємося. А після четверга вже буде зрозуміло", – відповіли в кінотеатрі.

В "Гулівер" поки кіно не скасовують

В "Гулівер" поки кіно не скасовують

gullivercenter.com

Членкиня правління Спілки кінотеатрів України та співзасновниця кінотеатру "Жовтень" Людмила Горделадзе говорить, що в постанові багато незрозумілого.

"Я можу коментувати рішення, коли побачу саме рішення. Найважливіше питання – проведення Docudays (фестиваль документального кіно про права людини, запланований на 20-29 березня) і "Толоки". Вони пишуть – можна до 60 осіб. А в "Жовтні" кілька залів на 400, 200, два на 50 і на 33 місця. То що нам закрити? Всі зали?" – дивується Горделадзе.

Мережа кінотеатрів Multiplex все-таки збираються припиняти свою роботу, про це заявив генеральний директор Роман Романчук.

Також скасували спектаклі і в Національній опері України. Там обіцяють повернути всі гроші за квитки.

У КМДА запевняють, що департамент культури КМДА підготує кожному закладу культури окремий лист із роз'ясненнями.

Скасовують фестивалі й проводять роботу з орендарями

У торгово-розважальних центрах скасовують фестивалі, а з орендарями, які володіють кінотеатрами й розважальними центрами, проводять роз'яснювальну роботу.

Скасували фестивалі й дегустації

Скасували фестивалі й дегустації

Пресслужба Fozzy Group

"Ми скасували масові заходи. Переглянутий графік всіх публічних заходів, де передбачається велика кількість відвідувачів, зокрема вирішено перенести проведення фестивалів, дегустацій, майстер-класів тощо", – сказали OBOZREVATEL у пресслужбі компанії Fozzy Group (мережа магазинів "Сільпо", "Фора", Fozzy С&C, Thrash).

За словами керівного директора Dream Town Романа Ємця, на вимогу КМДА в ТРЦ на входах у комплекс будуть розміщені дезінфікувальні засоби, крім того, посилений санітарний контроль.

"Ще до введення КМДА плану заходів ми на кожному вході в туалет розмістили рекомендації щодо додаткової гігієни. У ТРЦ є санітарний куточок з кваліфікованим медичним працівником. На території комплексу буде забезпечено інформування відвідувачів про засоби захисту й профілактику зараження коронавірусом", – стверджує Ємець.

За його словами, в ТРЦ також буде проведена роз'яснювальна робота і серед орендарів, які займаються кінопрокатом і розвагами, щодо заходів, запропонованих мерією. Крім того, завдяки унікальній конструкції в ТРЦ постійно оновлюється повітря.

У "Відьма-барі" все заброньовано наперед

У "Відьма-барі" все заброньовано наперед

gazeta.ua

А в деяких закладах вже почався ажіотаж.

"Сьогодні з ранку телефон бару обривають люди, які бронювали столи на цьому тижні. Питають, чи будемо ми працювати і дуже дивуються, що будемо. Спасибі Кличку за посіяну паніку і відсутність нормальних роз'яснень – хто працює, а хто ні", – розповідає власниця "Відьма-бар Лиса Гора" Олеся Остафієва.

За її словами, в закладі закупили антисептики.

"І тепер на вході проводимо з гостями ритуал очищення. Але ми б це робили й так – без Кличка й карантину. Поки видали пост на сторінці бару про те, як ми працюємо і як будемо працювати. Друзі кажуть, що комунікація у нас краща, ніж зараз в держорганах", – говорить Остафієва.

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Автор
Ірина Касьянова Ірина Касьянова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
інфекція
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