Карантин скасували? Українці масово вирушили на курорт Азовського моря. Відео

В Україні під час епідемії COVID-19 безліч українців вирушили на курорт Азовського моря, порушуючи карантинні обмеження.

У мережі опублікували відео з чергами на КПП у Мелітополі, де десятки авто стояли в заторі на дорозі в село Кирилівку.

Курорт у Кирилівці

Також на YouTube-каналі "Креативний Макс" розмістили відео із самого курорту Азовського моря 1 травня на пляжі були помічені автомобілі та цілі групи відпочивальників. Автор ролика розповів, що на пляжі щосили готуються до курортного сезону. Вже зараз люди відпочивали біля води, ловили рибу. Деякі навіть вже купалися у морі.

Курорт у Кирилівці

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо спостерігатиметься різке зниження кількості інфікованих COVID-19.

Пляж у Кирилівці

Пляж у Кирилівці

Пляж у Кирилівці

Пляж у Кирилівці

Пляж у Кирилівці

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські курорти почали таємно приймати туристів на карантині.