Карантин не зупинить пандемію коронавірусу, – ВООЗ

Карантинні обмеження можуть допомогти зменшити кількість випадків передачі коронавірусної інфекції, але не зупинять пандемію.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус, повідомили на сайті ВООЗ.

"Жодна країна не може контролювати свою епідемію, якщо вона не знає, де вірус", – сказав він.

Гебрейсус підкреслив, що відстеження шляхів поширення коронавірусу "має важливе значення для пошуку та відокремлення випадків, а також для виявлення і карантинування контактів" інфікованих. За його словами, це є ключовим інструментом у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Відстеження контактів є важливим для кожної країни, в будь-якій ситуації. Воно може запобігти перетворенню окремих випадків в кластери, а кластерів в масштабну передачу", – додав глава ВООЗ.

Він розповів, що найбільш ефективно з пошуком контактних осіб можуть впоратися тільки навчені працівники, які можуть ходити "від дверей до дверей", щоб "знаходити контакти і розривати ланцюжки передачі". Також можуть допомогти мобільні додатки.

"Звичайно, відстеження контактів – не єдиний інструмент – він повинен бути частиною всеосяжного пакету. Але він є одним з найважливіших", – сказав Гебрейсус.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ВООЗ спрогнозували початок масової вакцинації від COVID-19.