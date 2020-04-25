Карантин можуть продовжити до літа: на Буковині новий антирекорд випадків COVID-19

Станом на 24 квітня у Чернівецькій області зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус – 109 осіб за добу. Якщо так піде і далі, то є ризик продовження карантину аж до літа.

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Про це під час свого вечірнього відеозвернення на Facebook заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, уточнивши, що всього з початку епідемії на Буковині заразилися 1308 осіб (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Чиновник зазначив, що регіональний лабораторний центр всього за добу провів більше 200 аналізів на COVID-19. В результаті небезпечна інфекція підтвердилася більш ніж у половини пацієнтів.

Коронавірус на Буковині

"Я 23 квітня мав таку радість повідомити про зменшення вдвічі, сподіваючись, що це стабілізується, і вже будуть хоча б якісь натяки на те, що кількість нових виявлених випадків інфікування може спадати. Але, очевидно, що ще не час" , – сказав Осачук.

Голова Чернівецької ОДА підкреслив, що нові випадки коронавірусу в області, швидше за все, пов'язані з порушенням громадянами карантину на Вербну неділю.

"Ви знаєте, що інкубаційний період цієї хвороби може бути до двох-трьох тижнів, тому потрібно бути готовими до того, що якщо ми не дотримуємося карантину, якщо ми виходимо в люди і спілкуємося з іншими, то всі ці обмеження можуть бути продовжені на довгий час, до травня місяця і навіть до літа", – попередив Осачук.

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