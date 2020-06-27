Карантин можуть посилити в 13 областях України, – Степанов

Через зростання щоденної захворюваності на коронавірусну інфекцією в Україні карантин можуть посилити в 13 областях.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це під час брифінгу 27 червня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що в перелік регіонів, які не відповідають постанові Кабінету міністрів про адаптивний карантин, також входить місто Київ.

"В умовах адаптивного карантину ви бачили різке зростання в деяких областях, збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, виділених під COVID-19. Ті критерії, які у нас визначені в постанові, вони перебільшені в 13 областях нашої країни. Це і західні області, і Київ", – заявив Степанов.

За словами міністра, документи про необхідність посилення карантину будуть подавати головні обласні санітарні лікарі. Остаточні рішення приймуть регіональні комісії ТЕБ та НС.

"Коли ми говоримо про посилення карантинних заходів, то вони досить чітко визначені у постанові Кабінету міністрів, яке регламентує саме умови адаптивного карантину. Це може стосуватися і роботи міського транспорту, спортивних, дошкільних та інших установ, які існують у нашій країні", – додав Степанов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Міністерстві охорони здоров'я назвали епіцентри спалаху COVID-19 в Україні.