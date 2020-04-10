В условиях карантина каждый из нас начинает постепенно встречаться с самим собой. Это поднимает разные эмоции, происходит переоценка ценностей и меняется восприятие мира в целом.

Одна вещь неизменно важна для того, чтобы иметь ресурсное состояние вне зависимости от обстановки. Это принятие. Сегодня я часто слышу фразы, которые начинаются со слов: ‘Хотелось бы...’ и далее продолжение не стыкующееся с реальностью, которую мы имеем. Например, хотелось бы поехать на море. Следующее, что возникает в процессе таких слов – это мысли, которые начинают раскручивать и продавать нам идею, какие мы бедные и несчастные и мир несправедлив. К счастью, это ложная информация.

Пытаться сопротивляться тому, что уже происходит это чистой воды слив энергии в никуда. Человек, умеющий брать ответственность на себя, знает, что практически в любой ситуации можно сделать себе максимально хорошо. Для этого научитесь останавливать поток негатива в своей голове.

Практики, которые смягчают данное восприятие:

1. Благодарность. Благодарите за то, что здоровы, что есть возможность заняться собой и так далее. Поверьте, даже в самой сложной ситуации есть за что сказать ‘спасибо’.

2. Медитируйте. Медитаций в интернете есть большое множество, найдите свою. Во-первых, это снимет давление, во-вторых, поможет увидеть первопричины грусти, страхов, тревоги, тоски и других разрушающих вас чувств. И, в конце концов, остановит гонку за бесконечными идеалами и стереотипами.

3. Действуйте. При чем в любом направлении. Торможение- тоже движение, так что если решили релаксацию по полной, то и разрешите себе сделать это по полной. Можно сделать что-то новое и даже немного непривычное для вас. Это будет хорошим ростом вверх. Напомню, что индикатор это ваше состояние. Если вам хорошо – то хорошо.

4. Берите на себя ответственность. Ответственность – это легко. Разрешайте то, о чем всегда мечтали и пробуйте, учите, обустраивайте свою жизнь самостоятельно. Никто не придет вас спасать.

Хочется поднять тему экзистенциальных данностей, но прежде чем мы перейдем к основному конфликту, в двух словах опишу о чем это. Экзистенциальный конфликт по Ирвину Ялому включает в себя 4 конечности:

- Смерть

- Свобода

- Изоляция (одиночество)

- Бессмысленность

Все эти четыре компонента поднимают протесты внутри человека (как осознанно, так и бессознательно) и влияют на поведение в повседневной жизни. Сегодня, в условиях коронавируса, люди вплотную подошли к экзистенциальному конфликту.

Важно заметить, что свобода (а именно внутреннее ощущение того, что нет правил в этом мире, все двигается и происходит хаотично, и мы сами строим свою реальность) рассматривается в данном конфликте как негативное явление, поскольку порождает отсутствие какой-либо опоры. Изоляция рассматривается в контексте того, что мы приходим и уходим в этот мир сами по себе и как бы близки мы не были с другим человеком, полного слияния быть не может; так же как и полного понимания. Бессмысленность бытия порождается тем, что все мы рано или поздно умрем (поиск смыслов жизни, для чего мы здесь). Хочу также обратить внимание на то, что этот конфликт происходит внутри каждого из нас. Это глубинная психология, которая существуя каждый день, происходит с нами совершенно незаметно.

Есть для вас хорошая новость. Со страхом можно работать через доверие. Доверять мы учимся еще в утробе матери, когда мир наполнен спокойствием и любовью. Потом мы выходим в этот мир, где все вдруг становится новым и странным для нас, а значит и не безопасным. Функция мамы состоит в том, чтобы максимально обеспечить нам ощущение защищенности. Так выстраиваются отношения и с миром, и если хотите с творцом. Итак, ключевая роль доверия - это отношение с мамой или тем человеком, который был для вас мамой. Соответственно работать начинать нужно именно с этой фигурой.

Что происходит, когда вы начинаете доверять этому миру? Вы начинаете видеть, что все что происходит происходит во благо. Уходит протест, а ему на смену приходит полное принятие. И ситуация с коронавирусом больше не имеет над вами власти. Теперь вы способны доверять происходящему и делать все возможное, чтобы максимально защитить себя и своих близких. Страх уменьшается, если вы соединяетесь с собой , а фокус внимания направлен на функцию и роль, которую вы пришли выполнять в этом мире.

Обратной стороной медали являются люди, которые перебирают на себя роль ‘всемогущего’ и отворачиваются от своих эмоций окончательно. Как если бы они контролировали в этом мире все. Это своеобразный уход, но чтобы его осознать, нужно хотеть открыть в себе ту ранимую часть, которая давно ждет своего возрождения.

Когда мы научаемся доверять, мы не должны больше тревожиться, кричать на детей или ругаться с супругом. Мы начинаем видеть мир яснее.

Как видите сегодня мы имеем колоссальную возможность научиться балансировать в своих внутренних конфликтах, брать на себя ответственность, ценить и благодарить то, что у нас уже есть, соединяться с собой и быть в гармонии с внешним миром, чтобы не происходило за нашим окном.

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