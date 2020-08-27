Карантин до 1 листопада: у МОЗ пояснили суть обмежень

Карантин в Україні продовжили на території всієї країни до 31 жовтня через зростання кількості хворих на коронавірус та задля недопущення поширення в регіонах цієї хвороби ще більше.

Нові обмеження й заборони встановлюються для кожної області й навіть конкретних міст, залежно від ситуації із COVID-19 там. Детальніше про причину такого рішення на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, через погіршення ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах незалежно від рівня епідемічної небезпеки, починаючи із "зеленого" і далі заборонено:

роботу дискотек і нічних клубів;

діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля (не йдеться про кафе та ресторани);

проведення концертів (окрім тих, які організовують заклади культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом роботи).

Глава МОЗ зазначив, мовляв, розуміє, що всі ці обмеження незручні для українців, однак вони необхідні й пов’язані винятково з суттєвим погіршенням епідемічної ситуації.

"Намагаємося знайти максимальний баланс. Ми звернули увагу на нічні клуби, тому що це велике скупчення людей. А згідно зі всіма дослідженнями наших епідеміологів, найбільший ризик інфікування коронавірусом саме в такому середовищі", – пояснив він.

Також Степанов додав, що органам місцевого самоврядування було надано доступ до даних "Дій вдома" – для контролю осіб, котрі перебувають на самоізоляції чи обсервації через COVID-19, а також порушників карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 26 серпня вкотре продовжив дію в Україні адаптивного карантину через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19. Цього разу його ввели на два місяці – до 31 жовтня. Ми розповіли про те, що слід знати українцям і навіть іноземцям про нові правила, обмеження і заборони, які залишаються обов'язковими в країні.