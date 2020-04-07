Що робити на карантині, якщо є симптоми коронавірусу: 10 правил

Медики розповіли, як має поводитися на карантині людина, у якої з'явилися симптоми коронавірусу.
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Десять головних правил описали вчені з університету Нового Південного Уельсу, пише Daily Mail.
Найперше вони рекомендували повністю ізолюватися і не виходити з дому навіть за продуктами. Про похід у магазин можна попросити близьких, проте спілкування має бути також обмежене задля безпеки.
Що робити на карантині, якщо є симптоми коронавірусу
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Що робити на карантині людині з коронавірусом та її сім'ї
1. Носити маску
Носіння будь-якого виду маски допоможе зупинити поширення вірусу і знизити ймовірність того, що інша людина в будинку заразиться COVID-19.
Якщо немає доступних масок, можна використовувати шарф, футболку або будь-який інший предмет одягу для захисту обличчя.
2. Мити всі поверхні регулярно
Коронавірус здатний виживати на різних поверхнях протягом тривалого періоду часу і може заразити здорових людей у домі, якщо його не знищити.
Вірус може вижити протягом трьох днів на пластиковому матеріалі, два дні на нержавіючої сталі і один день на картоні.
Для правильного очищення поверхонь Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати мийний засіб поруч із дезактиватором, таким як відбілювач.
3. Відчиняти вікна якомога частіше
Вікна в будинку мають бути максимально відчинені, щоб видалити будь-які заражені краплі та аерозолі. Це значно знизить ризик зараження інших людей і забезпечить циркуляцію свіжого повітря по дому.
4. Мити руки
Енергійне миття рук протягом не менше 20 секунд після кожної можливої взаємодії з хворою людиною значно знизить ризик передачі інфекції.
Руки мають бути вимиті в теплій воді і висушені після зняття масок і дотику до будь-якого предмету, до якого могла доторкнутися хвора людина.
Якщо мило і вода недоступні, можна використовувати дезінфекційний засіб для рук, але він повинен мати вміст алкоголю не менше 60 відсотків, щоб бути ефективним.
АіФ
5. Носити халат
Подібно до використання в лікарнях, всі неінфіковані люди вдома повинні носити ту чи іншу форму при спілкуванні з хворою людиною.
Халат разом із іншими захисними матеріалами слід негайно випрати і зберігати в закритому приміщенні.
6. Носити рукавички
Рукавички – це ще одна форма захисного спорядження, яка не дозволяє людям безпосередньо торкатися джерела інфекції. Їх слід використовувати при пересуванні будь-яких забруднених предметів.
7. Використовувати захист для очей
Захист очей є ще одним заходом, який може запобігти потраплянню інфікованих крапельок. Можна використовувати захисні або сонцезахисні окуляри.
8. Поводитися із забрудненим матеріалом обережно
Коли людина, заражена COVID-19, хвора, вона генеруватиме багато матеріалів, таких як використані тканини, які потенційно можуть завдати шкоди іншим.
Після того, як заражена людина закашлялася і утилізувала матеріали, вона має негайно вимити руки, щоби вбити вірус.
При зборі постільної білизни та одягу з кімнати зараженої людини слід надягати всі раніше згадані захисні предмети.
9. Уникати контактів
Як правило, здорові члени сім'ї повинні уникати інфікованих COVID-19, якщо це не є абсолютно необхідним.
Відсутність контакту поширюється на домашніх тварин, які можуть передавати вірус в їхньому хутрі іншим людям.
10. Дотримуватися здорової дієти
Підтримання здорової і збалансованої дієти зміцнить імунну систему і допоможе організму боротися з хворобою.
Раніше OBOZREVATEL писав, що робити якщо хтось в родині заразився коронавірусом.
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