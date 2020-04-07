Що робити на карантині, якщо є симптоми коронавірусу: 10 правил

Медики розповіли, як має поводитися на карантині людина, у якої з'явилися симптоми коронавірусу.

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Десять головних правил описали вчені з університету Нового Південного Уельсу, пише Daily Mail.

Найперше вони рекомендували повністю ізолюватися і не виходити з дому навіть за продуктами. Про похід у магазин можна попросити близьких, проте спілкування має бути також обмежене задля безпеки.

Що робити на карантині, якщо є симптоми коронавірусу freepik.com

Що робити на карантині людині з коронавірусом та її сім'ї

1. Носити маску

Носіння будь-якого виду маски допоможе зупинити поширення вірусу і знизити ймовірність того, що інша людина в будинку заразиться COVID-19.

Якщо немає доступних масок, можна використовувати шарф, футболку або будь-який інший предмет одягу для захисту обличчя.

2. Мити всі поверхні регулярно

Коронавірус здатний виживати на різних поверхнях протягом тривалого періоду часу і може заразити здорових людей у домі, якщо його не знищити.

Вірус може вижити протягом трьох днів на пластиковому матеріалі, два дні на нержавіючої сталі і один день на картоні.

Для правильного очищення поверхонь Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати мийний засіб поруч із дезактиватором, таким як відбілювач.

3. Відчиняти вікна якомога частіше

Вікна в будинку мають бути максимально відчинені, щоб видалити будь-які заражені краплі та аерозолі. Це значно знизить ризик зараження інших людей і забезпечить циркуляцію свіжого повітря по дому.

4. Мити руки

Енергійне миття рук протягом не менше 20 секунд після кожної можливої взаємодії з хворою людиною значно знизить ризик передачі інфекції.

Руки мають бути вимиті в теплій воді і висушені після зняття масок і дотику до будь-якого предмету, до якого могла доторкнутися хвора людина.

Якщо мило і вода недоступні, можна використовувати дезінфекційний засіб для рук, але він повинен мати вміст алкоголю не менше 60 відсотків, щоб бути ефективним.

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5. Носити халат

Подібно до використання в лікарнях, всі неінфіковані люди вдома повинні носити ту чи іншу форму при спілкуванні з хворою людиною.

Халат разом із іншими захисними матеріалами слід негайно випрати і зберігати в закритому приміщенні.

6. Носити рукавички

Рукавички – це ще одна форма захисного спорядження, яка не дозволяє людям безпосередньо торкатися джерела інфекції. Їх слід використовувати при пересуванні будь-яких забруднених предметів.

7. Використовувати захист для очей

Захист очей є ще одним заходом, який може запобігти потраплянню інфікованих крапельок. Можна використовувати захисні або сонцезахисні окуляри.

8. Поводитися із забрудненим матеріалом обережно

Коли людина, заражена COVID-19, хвора, вона генеруватиме багато матеріалів, таких як використані тканини, які потенційно можуть завдати шкоди іншим.

Після того, як заражена людина закашлялася і утилізувала матеріали, вона має негайно вимити руки, щоби вбити вірус.

При зборі постільної білизни та одягу з кімнати зараженої людини слід надягати всі раніше згадані захисні предмети.

9. Уникати контактів

Як правило, здорові члени сім'ї повинні уникати інфікованих COVID-19, якщо це не є абсолютно необхідним.

Відсутність контакту поширюється на домашніх тварин, які можуть передавати вірус в їхньому хутрі іншим людям.

10. Дотримуватися здорової дієти

Підтримання здорової і збалансованої дієти зміцнить імунну систему і допоможе організму боротися з хворобою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що робити якщо хтось в родині заразився коронавірусом.

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