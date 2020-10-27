У "червоних" районах і містах Буковини посилили карантин: які обмеження ввели

У деяких районах і містах Буковини, зокрема Чернівцях, які потрапили в "червону" зону карантину, обмежили роботу закладів громадського харчування.

Крім обласного центру, йдеться про Кіцманський, Хотинський, Кельменецький райони, а також місто Новодністровськ. Про це 27 жовтня на сторінці у Facebook повідомила пресслужба обласної держадміністрації.

Уточнюється, що рішення про посилення карантину ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нові правила мали набрати чинності вже з вівторка, 27 жовтня. Ресторанам, кафе та столовим дозволено працювати з 8:00 до 18:00.

У закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше ніж 20 осіб одночасно.

Нагадаємо, що Чернівці було внесено в "червону" зону 15 жовтня. За 26 жовтня в області підтвердили 389 нових випадків зараження коронавірусом, п'ятеро осіб загинули.

Як писав OBOZREVATEL: