Карантин через коронавірус: українцям пояснили, як дотримуватися самоізоляції

У мережі з'явилася детальна інструкція з правилами самоізоляції для українців на час карантину через коронавірус.

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Її опублікував Центр громадського здоров'я України на офіційній сторінці у Facebook. Медики закликали людей виконувати рекомендації, щоб захистити себе і своїх близьких від небезпечної інфекції.

Для кого потрібна самоізоляція

для тих, хто очікує результати тесту на коронавірус;

для тих, хто близько контактував з особами, хворими COVID-19;

для тих, хто недавно повернувся з країн, де зафіксовано коронавірус (навіть якщо відсутні симптоми).

Скільки триває самоізоляція?

Відзначається, що в будь-якому випадку вона повинна бути не менше 14 днів з дати випадку, що став причиною самоізоляції: подорож, контакт з хворим тощо.

Як підготуватися до самоізоляції?

Українцям радять спланувати час самоізоляції так, щоб взагалі не виникало необхідності виходити з дому або приймати відвідувачів. Про це необхідно попередити друзів і родичів, а також обговорити можливість дистанційної роботи. Крім того, про самоізоляцію обов'язково потрібно повідомити сімейного лікаря.

Самоізоляція Центр громадського здоров'я України

Що робити, якщо проживаєте не самі?

Потрібно ізолюватися в окремій кімнаті, добре провітрюваному приміщенні. Якщо є можливість користуватися окремою ванною кімнатою і туалетом, а також готувати і харчуватися окремо, необхідно це зробити.

Крім того, обов'язковими заходами безпеки є регулярне миття рук з милом, прибирання, в тому числі вологе прибирання поверхонь, дотримання гігієни кашлю, використання одноразових серветок і хустинок. Під час необхідних контактів з людьми важливо не забувати вдягати медичну маску і викидати її після використання або забруднення.

Самоізоляція "24 канал"

Як організувати доставку продуктів харчування?

Лікарі рекомендують мінімізувати походи в магазин. А якщо є така можливість, то варто попросити друзів або родичів доставляти продукти харчування і необхідні покупки до вхідних дверей. Ще один варіант – послуги доставки з дистанційною оплатою.

Що робити, якщо вам необхідно залишити житло?

Якщо виникла необхідність покинути місце самоізоляції, потрібно одягти маску і намагатися мінімізувати контакти з людьми. Також важливо користуватися антисептиком для рук і дотримуватися гігієни кашлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що люди, які перебувають на вимушеній самоізоляції через контакт з хворими на коронавірус, отримують продукти харчування через волонтерів.

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