Після оголошення карантину в Україні через поширення коронавірусу в світі в низці супермаркетів і магазинів різних міст країни почали "змітати" товари.

Відповідні фото та відео були опубліковані 11 березня в мережі. Зазначимо, паніку українців, очевидно, підігріло й те, що ВООЗ офіційно назвала спалах COVID-19 пандемією.

В супермаркетах скуповують товари через коронавірус Ілюстрація

Зокрема, полиці практично спорожніли в одному зі столичних супермаркетів, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Один із супермаркетів Києва

Один із супермаркетів Києва

Панікери масово купують товари першої необхідності, мило, антисептики, а також продукти з тривалим терміном зберігання.

Черги в магазинах зібралися навіть у робочий час, місць на парковках не вистачало.

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус Букви

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус Букви

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус Букви

"Включили режим хом'яка", – пише один із київських Telegram-каналів.

Скріншот

Паніка також у деяких жителів Харкова. Здебільшого люди купують гречку, макарони і консерви:

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус Telegram-канал "Харьков 1654"

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус Telegram-канал "Харьков 1654"

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус Telegram-канал "Харьков 1654"

В одному з міських магазинів "Клас" за годину розкупили весь хліб:

В супермаркетах скуповують товари через коронавірус Telegram-канал "Харьков 1654"

Додамо: подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема в ЄС і Сполучених Штатах Америки.

Черга на касі в польському Вроцлаві Telegram-канал "Протесты в мире"

Напівпорожні полиці з милом і антисептичними засобами, Польща Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США Telegram-канал "Протесты в мире"

Відео з українських супермаркетів:

Раніше OBOZREVATEL пояснював, які обмежувальні заходи ухвалив Кабмін і чому в цьому немає нічого страшного.

Як писав OBOZREVATEL, через карантин авіасполучення України з Італією фактично припиниться.

Більш детально про те, що таке пандемія коронавірусу і що тепер буде, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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