Після оголошення карантину в Україні через поширення коронавірусу в світі в низці супермаркетів і магазинів різних міст країни почали "змітати" товари.
Відповідні фото та відео були опубліковані 11 березня в мережі. Зазначимо, паніку українців, очевидно, підігріло й те, що ВООЗ офіційно назвала спалах COVID-19 пандемією.
В супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Ілюстрація
Зокрема, полиці практично спорожніли в одному зі столичних супермаркетів, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Один із супермаркетів Києва
Один із супермаркетів Києва
Панікери масово купують товари першої необхідності, мило, антисептики, а також продукти з тривалим терміном зберігання.
Черги в магазинах зібралися навіть у робочий час, місць на парковках не вистачало.
У супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Букви
У супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Букви
У супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Букви
"Включили режим хом'яка", – пише один із київських Telegram-каналів.
Скріншот
Паніка також у деяких жителів Харкова. Здебільшого люди купують гречку, макарони і консерви:
У супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Telegram-канал "Харьков 1654"
У супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Telegram-канал "Харьков 1654"
У супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Telegram-канал "Харьков 1654"
В одному з міських магазинів "Клас" за годину розкупили весь хліб:
В супермаркетах скуповують товари через коронавірус
Telegram-канал "Харьков 1654"
Додамо: подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема в ЄС і Сполучених Штатах Америки.
Черга на касі в польському Вроцлаві
Telegram-канал "Протесты в мире"
Напівпорожні полиці з милом і антисептичними засобами, Польща
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Варшава
Telegram-канал "Протесты в мире"
Невада, США
Telegram-канал "Протесты в мире"
Невада, США
Telegram-канал "Протесты в мире"
Відео з українських супермаркетів:
Раніше OBOZREVATEL пояснював, які обмежувальні заходи ухвалив Кабмін і чому в цьому немає нічого страшного.
Як писав OBOZREVATEL, через карантин авіасполучення України з Італією фактично припиниться.
Більш детально про те, що таке пандемія коронавірусу і що тепер буде, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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