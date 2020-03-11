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11 березня • оновлено в 21:45
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Українці почали готуватися до карантину і змітати продукти в магазинах. Фото та відео

6.5т
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Після оголошення карантину в Україні через поширення коронавірусу в світі в низці супермаркетів і магазинів різних міст країни почали "змітати" товари.

Відповідні фото та відео були опубліковані 11 березня в мережі. Зазначимо, паніку українців, очевидно, підігріло й те, що ВООЗ офіційно назвала спалах COVID-19 пандемією.

В супермаркетах скуповують товари через коронавірус

В супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Ілюстрація

Зокрема, полиці практично спорожніли в одному зі столичних супермаркетів, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Один із супермаркетів Києва

Один із супермаркетів Києва

Один із супермаркетів Києва

Один із супермаркетів Києва

Панікери масово купують товари першої необхідності, мило, антисептики, а також продукти з тривалим терміном зберігання.

Черги в магазинах зібралися навіть у робочий час, місць на парковках не вистачало.

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Букви

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Букви

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Букви

"Включили режим хом'яка", – пише один із київських Telegram-каналів.

Українці почали готуватися до карантину і змітати продукти в магазинах

Скріншот

Паніка також у деяких жителів Харкова. Здебільшого люди купують гречку, макарони і консерви:

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Telegram-канал "Харьков 1654"

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Telegram-канал "Харьков 1654"

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

У супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Telegram-канал "Харьков 1654"

В одному з міських магазинів "Клас" за годину розкупили весь хліб:

В супермаркетах скуповують товари через коронавірус

В супермаркетах скуповують товари через коронавірус

Telegram-канал "Харьков 1654"

Додамо: подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема в ЄС і Сполучених Штатах Америки.

Черга на касі в польському Вроцлаві

Черга на касі в польському Вроцлаві

Telegram-канал "Протесты в мире"

Напівпорожні полиці з милом і антисептичними засобами, Польща

Напівпорожні полиці з милом і антисептичними засобами, Польща

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Варшава

Варшава

Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США

Невада, США

Telegram-канал "Протесты в мире"

Невада, США

Невада, США

Telegram-канал "Протесты в мире"

Відео з українських супермаркетів:

Раніше OBOZREVATEL пояснював, які обмежувальні заходи ухвалив Кабмін і чому в цьому немає нічого страшного.

Як писав OBOZREVATEL, через карантин авіасполучення України з Італією фактично припиниться.

Більш детально про те, що таке пандемія коронавірусу і що тепер буде, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
супермаркет фотографии видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вы в курсе, что карантин это всего-навсего установка определенных ограничений, чтобы избежать распространения вируса.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Идиотизм
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