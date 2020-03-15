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15 березня • оновлено в 20:34
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Чим зайнятися на карантині через коронавірус: з'явилися поради тим, хто сидить вдома

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Журналісти з Італії порадили найкращим чином використовувати вільний час на карантині у зв'язку з пандемією нового коронавірусу COVID-19.

Із такою заявою виступило видання La Repubblica. У матеріалі наголошується, що люди можуть витратити свій час на хороші книги, музику, телебачення або гри.

Журналісти звернулися до читачів, закликавши їх залишатися вдома. "Заново відкривайте все, чого раніше не могли зробити, чим знехтували, що забули", – сказано в статті.

Карантин через коронавірус: в Італії дали пораду

Карантин через коронавірус: в Італії дали пораду

Ілюстрація

Підкреслюється, що розваги допомагають людям "обдурити" очікування і страх, а також роблять їх більш терплячими.

"Знову відкрийте книгу, яку забули, перечитайте те, що давно любили, знайдіть нову, серед багатьох, які купили... Слухайте гарну музику, навіть погану, щоб поговорити про це по телефону з друзями і сказати нам: "Я ніколи не буду слухати це знову", – пише La Repubblica.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Італія
Теги
карантин хвороба
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а если лысого мэсныка патьошить?
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