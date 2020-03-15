Чим зайнятися на карантині через коронавірус: з'явилися поради тим, хто сидить вдома

Журналісти з Італії порадили найкращим чином використовувати вільний час на карантині у зв'язку з пандемією нового коронавірусу COVID-19.

Із такою заявою виступило видання La Repubblica. У матеріалі наголошується, що люди можуть витратити свій час на хороші книги, музику, телебачення або гри.

Журналісти звернулися до читачів, закликавши їх залишатися вдома. "Заново відкривайте все, чого раніше не могли зробити, чим знехтували, що забули", – сказано в статті.

Карантин через коронавірус: в Італії дали пораду Ілюстрація

Підкреслюється, що розваги допомагають людям "обдурити" очікування і страх, а також роблять їх більш терплячими.

"Знову відкрийте книгу, яку забули, перечитайте те, що давно любили, знайдіть нову, серед багатьох, які купили... Слухайте гарну музику, навіть погану, щоб поговорити про це по телефону з друзями і сказати нам: "Я ніколи не буду слухати це знову", – пише La Repubblica.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

ВООЗ відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус.

Перша жертва коронавірусу в нашій країні – 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області.

Вона нещодавно повернулася з Польщі, де, імовірно, і заразилася COVID-19. Пацієнтка померла 13 березня.

Цього ж дня в Італії померла 65-річна українка, яку госпіталізували з COVID-19.

У Чернівецькій області, за останніми даними, зафіксовано вже два випадки захворювання. Таким чином (на 15 березня) офіційно підтверджено три випадки коронавірусу на території України.

Про те, що буде, якщо в країні введуть режим НС, читайте за посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!