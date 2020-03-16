Карантин через коронавірус: Кулеба заспокоїв заробічтан в ЄС

Українські заробітчани, які застрягли на польсько-німецькому і чесько-польському кордоні, в будь-якому випадку будуть доставлені додому, але для цього необхідний певний час.

Про це в ході брифінгу 16 березня заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Заробітчани "Кореспондент"

"Ми кожен випадок будемо розглядати окремо. Можна домовитися про транзит. Якщо домовимося про транзит, будемо розглядати й інші можливості. Все рухається по всьому світу, а потім раз – і все в один момент зупиняється. А потім все це йде в МЗС: "А-а-а, допоможіть, вирішіть наші проблеми!". Ми готові вирішувати ваші прроблеми, але просимо, щоб ви давали трохи часу на їх вирішення. Всі проблеми будемо вирішувати крок за кроком вирішувати. Домовимося про транзит, якщо ні – про перельоти. Все буде добре", – обнадіяв міністр.

В цілому, за словами Кулеби, по допомогу МЗС вже звернувся 1791 українець за кордоном. Всіх їх в будь-якому випадку повернуть додому.

"Будемо збирати групи. Наприклад, частина людей в Іспанії, частина в Португалії – їх потрібно звезти в одну точку і разом як групу вивезти. Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться поза нашою увагою", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кулеба закликав українців утриматися від туристичних поїздок за кордон, а особливо в Єгипет. Він присоромив туроператорів, які наживаються на громадянах.

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