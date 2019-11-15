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15 листопада • оновлено в 16:13
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Капелан із Дніпра жорстко відповів Коломойському щодо "забутої крові"

2.2т
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Дніпровський капелан Дмитро Поворотний жорстко відреагував на висловлювання бізнесмена Ігоря Коломойського про "забуту кров".

Думками щодо його заклику припинити війну на Донбасі та відновити відносини між Україною і РФ, священнослужитель поділився на своїй сторінці у Facebook.

Він поцікавився: якщо кров можна забути за 5-10 років, то скільки саме часу потрібно олігарху, щоб забути відібрані гроші.

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Дмитро Поворотний та Ігор Коломойський

Дмитро Поворотний та Ігор Коломойський

"А ось цікаво, припустимо, у вас хтось забрав трохи бабла. Скільки років має пройти, щоб ви це забули? А, шановний пане Ігорю?", – написав капелан.

Поворотний також опублікував фото із заходу, що відбувався біля російського посольства 29 серпня 2018 року.

"Нагадали братам-Каїнам про Іловайськ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав припинити війну на Донбасі і відновити відносини між Україною і Росією. Мовляв, про кров українці забудуть, а РФ "нам потрібна". Про це він заявив у інтерв'ю The New York Times, зазначивши, що травми, заподіяні українцям конфліктом на сході, швидко підуть у минуле.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"святой отец" жаждет крови. Бaндepoвские гены пальцем не задавишь
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