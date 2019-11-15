Капелан із Дніпра жорстко відповів Коломойському щодо "забутої крові"

Дніпровський капелан Дмитро Поворотний жорстко відреагував на висловлювання бізнесмена Ігоря Коломойського про "забуту кров".

Думками щодо його заклику припинити війну на Донбасі та відновити відносини між Україною і РФ, священнослужитель поділився на своїй сторінці у Facebook.

Він поцікавився: якщо кров можна забути за 5-10 років, то скільки саме часу потрібно олігарху, щоб забути відібрані гроші.

Дмитро Поворотний та Ігор Коломойський

"А ось цікаво, припустимо, у вас хтось забрав трохи бабла. Скільки років має пройти, щоб ви це забули? А, шановний пане Ігорю?", – написав капелан.

Поворотний також опублікував фото із заходу, що відбувався біля російського посольства 29 серпня 2018 року.

"Нагадали братам-Каїнам про Іловайськ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав припинити війну на Донбасі і відновити відносини між Україною і Росією. Мовляв, про кров українці забудуть, а РФ "нам потрібна". Про це він заявив у інтерв'ю The New York Times, зазначивши, що травми, заподіяні українцям конфліктом на сході, швидко підуть у минуле.

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