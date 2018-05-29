Канни відпочивають: гімназія на Рівненщині осоромилася "килимовою" лінійкою

У мережі викликало бурхливий ажіотаж фото зі шкільної лінійки в місті Дубно Рівненської області, де до приїзду мера весь майданчик перед навчальним закладом застелили килимами.

Таким дивним чином продемонструвати чиновнику свою гостинність вирішила адміністрація місцевої гімназії №2, пише Богдан Богданович на сторінці спільноти "Дубно - це Європа" в Facebook.

"Останній дзвоник в гімназії №2, подивіться під ноги. Хто кому замилює очі? Ну добре, закрили дірявий асфальт, але килимова доріжка по бруківці?!" - обурюється чоловік.

На опублікованому ним фото видно, що майданчик "задекорували" не тільки трьома доріжками, а й величезним світлим килимом.

Таке рішення облагородити шкільний двір викликало подив у багатьох користувачів мережі, що ознайомилися з постом, і вони залишили під ним безліч кумедних і критичних коментарів.

"Мер ще чотири роки тому плакав, що грошей на освіту в місті Дубно немає. Зате зараз навіть на килимову доріжку гроші знайшлися. Ну, бо ж мер нею пройдеться", "По-багатому!", "А на фасад чого не повісили? Треба було гобелени з його портретом на праці виткати","Жлоби. Це треба так підстелятися","Неіспанскій сором","Канни відпочивають","Совоооок!","А школа обдерта, кахлі повідпадали! Чи він цього не помітив?", "Щоб мер в ноги не замерз. Дбають про нього", "Все життя були люди, які лізуть в ж*пу без мила. Це мистецтво, і не у кожного це виходить!", "Дітей вчать бути рабами","Це звичайне совкове "раболіпство". І головне, що так всюди","Мер по асфальту не ходить","Такого дива я ще не бачила. А чому, ідея, так можна всі дороги в країні закрити - дешево, красиво, комфортно, а головне - не видно!","Це совкове дно, від совкового друшляка!" - пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердянську Запорізької області мер міста Володимир Чепурний запропонував альтернативний варіант шкільних лінійок.