Кандидати від "Слуги народу" масово приїхали в курортне місто: фото і відео

Майбутні депутати від партії "Слуга народу" 28 липня приїхали в курортне місто Трускавець, де для них заплановано тренінг.

З вокзалу їх на автобусах розвезли по готелях. Проживати вони будуть в найдорожчих місцях – "Ріксос" та "Женева", пише LB.ua з посиланням на власні джерела (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Майбутні парламентарі будуть вчитися у професорів Київської школи економіки цілий тиждень з 8:30 до 21:30. Вартість такого інтенсиву не розкривається, але її обіцяли надати в фінансовому звіті партії.

"Слуга народу" в Трускавці

"Слуга народу" в Трускавці

Також відомо, що трускавецькі лекції – лише один із запланованих заходів для "слуг народу".

Як писав OBOZREVATEL, 26 липня стало відомо, що кандидати в народні депутати від президентської партії "Слуга народу", які пройшли в нову Верховну Раду, відправляться до Трускавця на семиденне навчання від Київської школи економіки.

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