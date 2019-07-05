ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Кандидат від "Слуги народу" Куницький внесений у "Миротворець"

38.6тЧитати матеріал російською

Згідно з даними Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку кандидат в народні депутати по 169 округу Харкова Олександр Куницький внесений до списку "Миротворець".

Підставою для внесення до списку стало порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства (Ізраїль), а також можлива співпраця з російськими спецслужбами.

Центр "Миротворець" звернувся до правоохоронних органів з проханням розглядати відповідну публікацію на сайті як заяву про вчинення Олександром Куницьким усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших порушень.

Олександр Куницький

Олександр Куницький

Обозреватель

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Денисенко в соціальній мережі повідомив про наявність у Олександра Куницького подвійного громадянства опублікувавши його ізраїльський закордонний паспорт. Також Денисенко зазначив, що тільки в березні-квітні через прикордонний перехід Гоптівка в Харківській області Куницький здійснив 8 переходів і подібного роду інтенсивність зв'язків з країною агресором в сукупності з елементами конспірації викликає настороженість.

Емблема сайту "Миротворець"

Емблема сайту "Миротворець"

Миротворець

Також за повідомленнями численних ЗМІ, кандидат у народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Олександр Куницький проходив обов'язкову військову службу в армії Ізраїлю.

Сам Олександр Куницький спростовує інформацію про наявність у нього подвійного громадянства. Водночас радник глави ЦВК Олександр Остапа заявив, що комісія має інформацію про наявність громадянства Ізраїлю у Куницького.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Андрій ДенисенкоОлександр Куницький
Теги
ГромадянствоЦВКІзраільсайт Миротворецьподвійне громадянство
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
19
20
Смішно
42
Цікаво
22
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Ага..очередной компромат...нарыли раскопали...и кто ? Денисенко и ко?)) Не спешите мои тапочки...от гражданства есть заявление об отказе в генконсульстве Израиля...что ещё? Служба в армии Израиля? Так все известно...на тот момент проживал в Израиле и граждане Израиля служат все...дайте инфу посерьёзнее, а так чистой воды заказуха)))..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
бродяга еврей не будь жидом .по нормальному ты мене плюс.но коли имееш 2 гражданства извини.а насчет мусоров честь тебе и хвала.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel