Кандидат від "Слуги народу" Куницький внесений у "Миротворець"

Згідно з даними Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку кандидат в народні депутати по 169 округу Харкова Олександр Куницький внесений до списку "Миротворець".

Підставою для внесення до списку стало порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства (Ізраїль), а також можлива співпраця з російськими спецслужбами.

Центр "Миротворець" звернувся до правоохоронних органів з проханням розглядати відповідну публікацію на сайті як заяву про вчинення Олександром Куницьким усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших порушень.

Олександр Куницький Обозреватель

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Денисенко в соціальній мережі повідомив про наявність у Олександра Куницького подвійного громадянства опублікувавши його ізраїльський закордонний паспорт. Також Денисенко зазначив, що тільки в березні-квітні через прикордонний перехід Гоптівка в Харківській області Куницький здійснив 8 переходів і подібного роду інтенсивність зв'язків з країною агресором в сукупності з елементами конспірації викликає настороженість.

Емблема сайту "Миротворець" Миротворець

Також за повідомленнями численних ЗМІ, кандидат у народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Олександр Куницький проходив обов'язкову військову службу в армії Ізраїлю.

Сам Олександр Куницький спростовує інформацію про наявність у нього подвійного громадянства. Водночас радник глави ЦВК Олександр Остапа заявив, що комісія має інформацію про наявність громадянства Ізраїлю у Куницького.

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