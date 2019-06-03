Канал Порошенка замість Зеленського купив квартиру сім'ї загиблого шахтаря

Український телеканал "Прямий", співвласником якого є п'ятий президент України Петро Порошенко, придбав квартиру сім'ї загиблого шахтаря Михайла Павлика.

Зазначається, що вдова і троє дітей будуть проживати в тій же квартирі на вулиці Сокальській у Червонограді, яку вони орендували, повідомляє прес-служба телеканалу.

"Дуже рада, що мати і троє дітей мають своє житло після трагічної смерті батька на шахті "Лісова". Цей псевдоконфлікт із президентом, який роздули боти на фейкових сайтах, показав, хто є хто. Президент обіцяв, а "Прямий "канал зробив. Я пишаюся, що канал "Прямий", на якому я працюю, показав свою людяність, а не порожні розмови", – розповіла журналістка "Прямого" Ольга Зеліско.

Вдова загиблого шахтаря Антоніна Павлик розплакалася, коли дізналася, що вона стала власницею квартири. Разом з представником телеканалу вона вирушила до нотаріуса для оформлення прав на житло.

Нагадаємо, що увечері 29 травня президент Зеленський прибув на зустріч із родинами загиблих. Він звернув увагу на те, що сім'ям загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.

Зокрема, глава держави звернувся до журналістки "Прямого" Ольги Зеліско зі словами: "Тому що ви, канал "Прямий", можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте, "Прямий" канал, ми з вами пообіцяємо і разом із вами... Я куплю квартиру, що ви мене тут до інтерв'ю ведете?".

У телеканалі зазначили, що станом на 3 червня інформації про те, що сім'я шахтаря отримала житло від Зеленського – немає. Також ніяких звернень на адресу "Прямого" про придбання житла від глави держави не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині в ніч на 29 травня в результаті обвалу порід на шахті "Лісова" загинули двоє гірників.

Пізніше Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки і оборони після смертельної трагедії на шахті у Львівській області.

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