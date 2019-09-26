Канал Медведчука позбавили ліцензії: що тепер буде

У четвер, 26 вересня, Національна рада з теле- і радіомовлення позбавила телеканал Віктора Медведчука "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення у п'яти областях країни.

Рішення було ухвалене одноголосно всім складом ради.

Зазначається, що протягом кількох годин канал можуть відключити від мовлення у цифровому форматі.

Віктор Медведчук "24"

Зачитуючи проєкт рішення, член Нацради Сергій Костинський заявив, що "112 Україна" систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. У продовженні ліцензії Нацрада відмовила у зв'язку з тим, що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

На телеканалі вже відреагували на це рішення, зокрема назвали його незаконним:

"Ми, команда телеканалу, розглядаємо це як жорстку цензуру, яка піддає великим сумнівам наявність свободи слова в Україні. Дії Нацради є незаконними. У низки членів Нацради з липня 2019 р. закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади".

Незабаром з'явилася і реакція Офісу президента:

"Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас всі мовники повинні дотримуватися законодавства і умов ліцензії".

У Зеленського наголосили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. "Сподіваємося, що це допоможе впорядкувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня в. о. глави СБУ Іван Баканов закликав президента провести термінове засідання РНБО і накласти санкції на телеканали NewsOne і "112 Україна" за телеміст із Росією.

24 вересня РНБО все ж таки вирішила не вводити санкції проти вищезазначених телеканалів.

Раніше OBOZREVATEL також писав, що в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK і NewsOne, що належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Зазначимо, що всі три українські телеканали почали подавати скарги в іноземні посольства, де жаліються на обмеження свободи слова. Звернення від ЗМІ вже передані у посольства Німеччини, Франції, а також у представництво Європейського Союзу.

Характерно, що п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що реальним власником українських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є президент Росії Володимир Путін.

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