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27 вересня • оновлено в 19:21
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Канал Медведчука позбавили ліцензії: що тепер буде

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У четвер, 26 вересня, Національна рада з теле- і радіомовлення позбавила телеканал Віктора Медведчука "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення у п'яти областях країни.

Рішення було ухвалене одноголосно всім складом ради.

Зазначається, що протягом кількох годин канал можуть відключити від мовлення у цифровому форматі.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

"24"

Зачитуючи проєкт рішення, член Нацради Сергій Костинський заявив, що "112 Україна" систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. У продовженні ліцензії Нацрада відмовила у зв'язку з тим, що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

На телеканалі вже відреагували на це рішення, зокрема назвали його незаконним:

"Ми, команда телеканалу, розглядаємо це як жорстку цензуру, яка піддає великим сумнівам наявність свободи слова в Україні. Дії Нацради є незаконними. У низки членів Нацради з липня 2019 р. закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади".

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Незабаром з'явилася і реакція Офісу президента:

"Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас всі мовники повинні дотримуватися законодавства і умов ліцензії".

У Зеленського наголосили, що незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. "Сподіваємося, що це допоможе впорядкувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня в. о. глави СБУ Іван Баканов закликав президента провести термінове засідання РНБО і накласти санкції на телеканали NewsOne і "112 Україна" за телеміст із Росією.

24 вересня РНБО все ж таки вирішила не вводити санкції проти вищезазначених телеканалів.

Раніше OBOZREVATEL також писав, що в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK і NewsOne, що належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Зазначимо, що всі три українські телеканали почали подавати скарги в іноземні посольства, де жаліються на обмеження свободи слова. Звернення від ЗМІ вже передані у посольства Німеччини, Франції, а також у представництво Європейського Союзу.

Характерно, що п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що реальним власником українських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є президент Росії Володимир Путін.

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Тема
Канали Медведчука
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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Ge Ro
Ge Ro
Что будет ? Будет - наху)z...
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Василюк Роман
Василюк Роман
Услышали людей . Но вяло как то все равно
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Руденко Вован
Руденко Вован
Этих малоросов надо лишать гражданства.
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