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19 квітня • оновлено в 22:29
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Канал Медведчука на Великдень показав російський мультфільм: мережа в гніві

2.8т
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Телеканал "112 Україна" на Великдень, 19 квітня, показав російський мультфільм "Незвичайна подорож Серафіми".

Про це в Facebook повідомив Владислав Мельничук, зазначивши, що такий контент виходить в ефір навіть на сьомий рік російської агресії проти України.

"Спонсорувало Міністерство культури Росії, з букетом пропаганди совка і руского міра. У той час, як скорочується бюджет на культуру України", – обурився він.

Канал Медведчука на Великдень показав російський мультфільм: мережа в гніві

facebook.com/vladmelnychuk96

Напередодні сам канал також анонсував трансляцію цього мультфільму: "Він перенесе глядача до радянських часів і розповість про дівчинку, яка живе в дитбудинку. Сувора вихователька покарає головну героїню за те, що вона носить православний хрестик. Однак Серафіма не відмовиться від віри в бога".

Канал Медведчука на Великдень показав російський мультфільм: мережа в гніві

facebook.com/vladmelnychuk96

Користувачі мережі були вкрай неприємно здивовані російському мультфільму на українському каналі і тому факту, що співробітники каналу "навіть не соромляться" пускати подібне в ефір.

Канал Медведчука на Великдень показав російський мультфільм: мережа в гніві
Канал Медведчука на Великдень показав російський мультфільм: мережа в гніві
Канал Медведчука на Великдень показав російський мультфільм: мережа в гніві

Як писав OBOZREVATEL, раніше ведучих з каналу Медведчука взяли консультантами для нового каналу для жителів окупованих територій.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Какой узос! Шоколадный опарыш после просмотра мультика рвёт волосы на своём тухесе, а пидрович в припадке начал ср,ать кирпичами ))
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