Телеканал "112 Україна" на Великдень, 19 квітня, показав російський мультфільм "Незвичайна подорож Серафіми".

Про це в Facebook повідомив Владислав Мельничук, зазначивши, що такий контент виходить в ефір навіть на сьомий рік російської агресії проти України.

"Спонсорувало Міністерство культури Росії, з букетом пропаганди совка і руского міра. У той час, як скорочується бюджет на культуру України", – обурився він.

facebook.com/vladmelnychuk96

Напередодні сам канал також анонсував трансляцію цього мультфільму: "Він перенесе глядача до радянських часів і розповість про дівчинку, яка живе в дитбудинку. Сувора вихователька покарає головну героїню за те, що вона носить православний хрестик. Однак Серафіма не відмовиться від віри в бога".

facebook.com/vladmelnychuk96

Користувачі мережі були вкрай неприємно здивовані російському мультфільму на українському каналі і тому факту, що співробітники каналу "навіть не соромляться" пускати подібне в ефір.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ведучих з каналу Медведчука взяли консультантами для нового каналу для жителів окупованих територій.

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