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3 березня • оновлено в 10:18
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/ Суспільство

Українців розлютив розважальний канал "Дім" для Донбасу

2.2т
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На новому телеканалі для окупованого Донбасу і Криму "Дім", ймовірно, будуть показувати 23 години на добу розважального контенту.

Про це написав у Facebook український журналіст і історик Вахтанг Кіпіані. Його обурила така ідея.

"Новий канал для Донбасу і Криму – це 23 години розважального контенту і 1 (прописом – одна!) година чогось іншого на добу. Я до всього ставлюся філософськи, але ніяк не можу звикнути, що мою державу очолюють придурки і дрібні шахраї", – зазначив він.

Українців розлютив розважальний канал "Дім" для Донбасу

Українців розлютив розважальний канал "Дім" для Донбасу

Його пост викликав бурхливе обговорення серед українців. Багато з них відзначили, що більше схоже на схему додаткового заробітку, ніж на стратегію повернення окупованих територій. "Я так розумію, що роялті від трансляції "Вечірнього кварталу" та "Ліги сміху" студії "Квартал 95" будуть із держбюджету?", "Ну чого ви відразу придурки? Просто люди роблять те, що вміють", "Дом-2 ", "І 15% ефіру – це "Квартал" з їх ебонітовими палицями. Все цілком очікувано", "Дурні – це м'яко", "Наживаються", – обурилися в коментарях.

"Наживаються!" Українців розлютив розважальний канал для Донбасу
"Наживаються!" Українців розлютив розважальний канал для Донбасу
"Наживаються!" Українців розлютив розважальний канал для Донбасу
"Наживаються!" Українців розлютив розважальний канал для Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що контент для каналу "Дім" формуватимуть 4 медіагрупи: СтарЛайт Медіа, "1+1", "Україна" та "Інтер".

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как сказал какой-то умник, главное - не показывать Донбассу правду об Украине, а то Донбасс не захочет вернуться. Бугагашечки. А так, можно подумать, захочет! Чтобы русский язык запретили, памятники снесли и нациста бaндеру любить заставили. Мечта, а не государство!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кристина Стефанова, тебе ж главное зад какому-то хублу самозобвенно лизать. Сынулю своего уже выдрессеровала, чтобы пуп водждю пососать давал? Если нет, то поспеши, а то медальку не получишь
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Покажите виды Одессы и Николаева. Раздолбанные дороги, убитые троллейбусы, старый жил.фонд и мусор по обочинам.
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3
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-анонс нового канала 23 часа в сутки
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