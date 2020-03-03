"Наживаються!" Українців розлютив розважальний канал для Донбасу

На новому телеканалі для окупованого Донбасу і Криму "Дім", ймовірно, будуть показувати 23 години на добу розважального контенту.

Про це написав у Facebook український журналіст і історик Вахтанг Кіпіані. Його обурила така ідея.

"Новий канал для Донбасу і Криму – це 23 години розважального контенту і 1 (прописом – одна!) година чогось іншого на добу. Я до всього ставлюся філософськи, але ніяк не можу звикнути, що мою державу очолюють придурки і дрібні шахраї", – зазначив він.

Українців розлютив розважальний канал "Дім" для Донбасу

Його пост викликав бурхливе обговорення серед українців. Багато з них відзначили, що більше схоже на схему додаткового заробітку, ніж на стратегію повернення окупованих територій. "Я так розумію, що роялті від трансляції "Вечірнього кварталу" та "Ліги сміху" студії "Квартал 95" будуть із держбюджету?", "Ну чого ви відразу – придурки? Просто люди роблять те, що вміють", "Дом-2 ", "І 15% ефіру – це "Квартал" з їх ебонітовими палицями. Все цілком очікувано", "Дурні – це м'яко", "Наживаються", – обурилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що контент для каналу "Дім" формуватимуть 4 медіагрупи: СтарЛайт Медіа, "1+1", "Україна" та "Інтер".

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