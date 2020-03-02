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3 березня • оновлено в 01:02
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/ Суспільство

Канал "Дім": у Зеленського розповіли, що будуть показувати Донбасу

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Контент телеканалу для Донбасу "Дім" формуватимуть чотири медіагрупи: СтарЛайт Медіа, "1+1", "Україна" та "Інтер".

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в понеділок, 2 березня, під час презентації телеканалу, передає Укрінформ.

"З цими чотирма медіагрупи досягнута домовленість, так званий меморандум про співпрацю з телеканалом. Надалі будемо співпрацювати з різними міжнародними мовниками, для того щоб вони надавали теж контент для цього телеканалу", – розповів він.

Також буде представлений розважальний контент. За словами в.о. гендиректора UATV Юлії Островської, на телеканалі буде приблизно 15% контенту виробництва студії "Квартал 95".

"Була мета взяти контент, який нам надали, і сформувати цікавий глядачеві телеканал. Зараз сітка формується, оскільки нам надають контент, ми програмуємо і балансуємо", – додав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

Зеленський в "Кварталі 95"

Зеленський в "Кварталі 95"

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться, оскільки люди з часом побачать, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Кирило Тимошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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