Контент телеканалу для Донбасу "Дім" формуватимуть чотири медіагрупи: СтарЛайт Медіа, "1+1", "Україна" та "Інтер".
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в понеділок, 2 березня, під час презентації телеканалу, передає Укрінформ.
"З цими чотирма медіагрупи досягнута домовленість, так званий меморандум про співпрацю з телеканалом. Надалі будемо співпрацювати з різними міжнародними мовниками, для того щоб вони надавали теж контент для цього телеканалу", – розповів він.
Також буде представлений розважальний контент. За словами в.о. гендиректора UATV Юлії Островської, на телеканалі буде приблизно 15% контенту виробництва студії "Квартал 95".
"Була мета взяти контент, який нам надали, і сформувати цікавий глядачеві телеканал. Зараз сітка формується, оскільки нам надають контент, ми програмуємо і балансуємо", – додав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.
Зеленський в "Кварталі 95"
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Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться, оскільки люди з часом побачать, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".
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