Місто Кам'янка Черкаської області з неділі, 29 березня, буде заблоковане через масове зараження новим коронавірусом COVID-19.

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Про це місцевому порталу 18000 повідомив голова Кам'янської ОТГ Володимир Тірон. Блокування вводиться з 9 ранку. Надалі, на думку глави ОТГ, такі заходи можуть поширитися на весь район.

"Все буде контролювати Нацгвардія і поліція. Дозволено тільки рух спеціального й екстреного транспорту. Також – вводимо комендантську годину, яка забороняє пересування територією без спецдозволу. Діяти вона буде з 8 вечора до 6 ранку", – повідомив Тірон.

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У Кам'янському районі станом на вечір 28 березня виявили понад 17 випадків захворювання. Ще 27 березня там зафіксували першого хворого: це чоловік 1960-го року народження.

"Ситуація одна з найскладніших. Так, дійсно, є підтверджені. І їх вже більше, ніж 17.

Справа така, що цей пацієнт лежав у нашій лікарні. Тоді ще не було тестів. І зараз усі, хто з ним спілкувався, усі підтверджені. І медики теж. Медперсонал на самоізоляції", – розповів Тірон.

Він додав, що в місті вже закриті ринки, крім магазинів та аптек нічого не працює.

Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 підтвердили у депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса.

Загалом (станом на 28 березня) коронавірусом в Україні заразилися вже 356 осіб (+46 виявлених випадків за добу).

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