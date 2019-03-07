"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

На вулицях Сімферополя в анексованому Криму "ввічливі люди" у військовій формі і з георгіївськими стрічками привітали жінок із 8 березня, роздавши тюльпани.

На кричущу ситуацію в місті звернула увагу в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим. "Питання про дно, напевно, і не доречне вже. Якщо ловити гав на вулицях рідного міста, то можна вступити в повне лайно", – написала вона.

Блогер також опублікувала фото "реконструкції подій окупації Криму" РФ, де ті ж "ввічливі люди" стоять із спрямованими автоматами. "Букета тільки не вистачає", – додала вона.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

При цьому, окупанти запевнили, що у кримчан така акція нібито викликала тільки подяку.

"П'ять років тому, треба зауважити, спокійне проведення свята Міжнародного жіночого дня, 8 березня, забезпечили саме "ввічливі люди". Упевнений, що і тоді, і зараз наші кримські жінки їм за це вдячні. І сьогодні, коли активісти одягли форму "Ввічливого контингенту: армійський камуфляж, без нашивок, маски і каски – це не викликало відторгнення, це викликало почуття подяки", – висловився в Facebook автор ідеї депутат Держдуми Руслан Бальбек.

Користувачі ж бурхливо відреагували на кадри. "А пики чого ховають?", "Фу, мерзота", "Режисери перепили, видно, бояришника", "Це вони що намагаються зобразити? Що за камуфляжний кретинізм?" – написали в коментарях.

Сімферополь сьогодні

Питання про дно напевно, і не доречний вже

Якщо ловити гав на вулицях рідного міста, то можна вступити в повне лайно

До речі, ідея депутата госдури Руслана Бальбека (див його ФБ)

слів немає

від "захоплення" pic.twitter.com/yr97arBezw - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 7 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явились макети календаря на 2019 рік у Росгвардії, на якому розміщені фото озброєних військових у формі ("ввічливих чоловічків") разом із котами.

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