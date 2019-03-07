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"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

2.7тЧитати матеріал російською

На вулицях Сімферополя в анексованому Криму "ввічливі люди" у військовій формі і з георгіївськими стрічками привітали жінок із 8 березня, роздавши тюльпани.

На кричущу ситуацію в місті звернула увагу в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим. "Питання про дно, напевно, і не доречне вже. Якщо ловити гав на вулицях рідного міста, то можна вступити в повне лайно", – написала вона.

Блогер також опублікувала фото "реконструкції подій окупації Криму" РФ, де ті ж "ввічливі люди" стоять із спрямованими автоматами. "Букета тільки не вистачає", – додала вона.

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"Зелені виродки за живим щитом": у Росії військові зганьбилися привітанням із 8 березня. Фото
"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

При цьому, окупанти запевнили, що у кримчан така акція нібито викликала тільки подяку.

"П'ять років тому, треба зауважити, спокійне проведення свята Міжнародного жіночого дня, 8 березня, забезпечили саме "ввічливі люди". Упевнений, що і тоді, і зараз наші кримські жінки їм за це вдячні. І сьогодні, коли активісти одягли форму "Ввічливого контингенту: армійський камуфляж, без нашивок, маски і каски – це не викликало відторгнення, це викликало почуття подяки", – висловився в Facebook автор ідеї депутат Держдуми Руслан Бальбек.

Користувачі ж бурхливо відреагували на кадри. "А пики чого ховають?", "Фу, мерзота", "Режисери перепили, видно, бояришника", "Це вони що намагаються зобразити? Що за камуфляжний кретинізм?" – написали в коментарях.

"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня
"Камуфляжний кретинізм": у Криму "ввічливі люди" відзначилися акцією на честь 8 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явились макети календаря на 2019 рік у Росгвардії, на якому розміщені фото озброєних військових у формі ("ввічливих чоловічків") разом із котами.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну да, разве ж это нормально? 8 марта дарить женщинам цветы. Радоваться празднику, поздравлять тех, кого любишь. Вот то ли дело Киев. Зашла сейчас, здесь на обозе, в раздел Киев. Ну, любо дорого на новости посмотреть. Убили, ограбили, в дупель пьяный за рулем майор, пробки и аварии. И никаких тебе пережитков прошлого, с поздравлениями и цветами.
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минин евген
минин евген
кацапские котоёбы с цветами? без котов?
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
У нее мужик наверно импотент..
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